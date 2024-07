A Xunta crea un grupo de traballo técnico para actualizar a Estratexia galega de cambio climático e avanzar cara a unha comunidade neutra en emisións

Ángeles Vázquez explica que este grupo de profesionais dará inicio aos traballos para a elaboración do novo Plan rexional integrado de clima e enerxía 2024–2030

As prioridades serán afondar na mitigación das emisións, apostar pola protección da biodiversidade e do patrimonio natural, e dar un pulo ás medidas orientadas a reducir o impacto do cambio climático na saúde

Este segundo plan rexional integrado dá continuidade ao desenvolvido entre os anos 2019 e 2023, ao abeiro do que se executaron un total de 139 a través dun investimento de 1.139 millóns de euros





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando