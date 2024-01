A Xunta convoca as axudas complementarias para os universitarios galegos que participan este curso no programa Erasmus+

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto desde mañá ata o día 2 de febreiro



O importe oscila entre os 125 e os 195 euros ao mes, para estadías entre dous e nove meses, en función do país de destino

A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a convocatoria das axudas complementarias para o alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participa este curso no programa comunitario Erasmus+.