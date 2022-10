A Xunta e o Concello de Santiago avanzan en acordos en materia de mobilidade, emerxencias e turismo

Rueda anuncia que se deron os “pasos definitivos” para facer realidade a comarcalización do Parque de Bombeiros o vindeiro ano



Pide “ir da man” co Concello para que a senda ciclista Milladoiro–Santiago estea licitada a principios de 2023



Amosa a colaboración da Xunta co Goberno local para dar solución ás dificultades que rexistra a cidade en materia de dispoñibilidade de taxis



O presidente autonómico apunta a necesidade da colaboración na mellora dos accesos e aparcamentos do Hospital Clínico de Santiago



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, avanzaron hoxe en acordos en materia de mobilidade, emerxencias e turismo que, segundo o mandatario galego, redundarán en beneficio da cidade.

En materia de mobilidade e accesibilidade, Rueda e Bugallo tamén afondaron na senda ciclista entre Milladoiro e Santiago e que o presidente da Xunta defendeu por ser un “avance” en materia de mobilidade sustentable, “e que se pode executar con cargo aos fondos europeos”.

No encontro tamén se analizaron as “dificultades innegables” que rexistra Santiago en materia de dispoñibilidade de taxis e referiuse, en concreto, ás rexistradas nos meses de verán.

Tras o encontro, o presidente da Xunta informou de que a Xunta abre porta a negociar unha taxa turística para o Concello de Santiago se o Goberno local presenta unha proposta polo miúdo sobre as circunstancias que se están producindo na cidade para establecer este gravame e en que consistiría. “Se é unha proposta razoable non diremos que non a considerala”, aseverou.

En todo caso, aclarou que, de levarse á Cámara galega, sería a través dunha normativa que habilitaría a cada concello a establecer de xeito voluntario unha taxa turística, sen que se visen afectados outros municipios que non queiran poñela en práctica. Neste senso, lembrou que, neste intre, só o de Santiago amosou o seu interese por contar con este gravame.

Na reunión tamén se abordou o convenio que van firmar proximamente o Goberno autonómico e o Concello de Santiago para dar solución as necesidades de accesibilidade e mobilidade actuais e a medio e longo prazo do Hospital Clínico de Santiago.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando