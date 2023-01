A Xunta e o Concello avanzan na próxima ampliación do parque empresarial Lalín 2000

O Instituto Galego da Vivenda e Solo remitirá nas vindeiras semanas o proxecto de urbanización para a súa tramitación e aprobación por parte do Goberno municipal





A Xunta de Galicia remitirá nas

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE próximas semanas ao Concello de Lalín o proxecto de urbanización da ampliación do parque empresarial Lalín 2000, para a súa tramitación e aprobación.

Así llo anunciou o director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, ao alcalde da localidade pontevedresa, Xosé Crespo, no marco da reunión que mantiveron esta mañá na sede do organismo autonómico.

A xuntanza serviu para realizar unha última revisión do plan de sectorización da ampliación do parque empresarial, que está a tramitar o concello e xa conta con todos os informes necesarios, polo que será aprobado definitivamente en breve.

A ampliación de Lalín 2000 ocupará unha superficie de máis de 314.000 metros cadrados e suporá un investimento por parte da Xunta de preto de 16 millóns de euros. O obxectivo do Goberno autonómico é rematar a tramitación dos documentos para poder licitar as obras de urbanización en 2023.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando