A Xunta concede senllos programas integrados de emprego á AED e Agaca e 23 cursos AFD de formación para desempregados en Deza e Tabeirós cun investimento de 1,5 M€

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, informou da aprobación destas novas iniciativas laborais, que mellorarán a empregabilidade de ata 545 persoas das comarcas e que se engaden ás 40 que xa se están a formar nos dous obradoiros de emprego



O PIE a prol da patronal dezá centrarase, durante un ano, na mellora da empregabilidade e no deseño de itinerarios e habilidades profesionais para a consecución dun posto de traballo para, alomenos, o 35% dos participantes, mentres que o de Agaca beneficiará a Lalín e Rodeiro



As actividades AFD para desempregados serán impartidas polas empresas ou entidades Fundación de Estudos e Análises, Instituto de FP da Estrada, Academia Paidos, Autoescuela España e José Lago nos municipios de Lalín (15 cursos), A Estrada (7) e Silleda (1)

Lalín, 17 de novembro de 2022

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, vén de aprobar a concesión de senllos Programas Integrados de Emprego (PIE) a prol da Asociación de Empresarios de Deza (AED) da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca) e de 23 cursos AFD de formación para desempregados a impartir nas comarcas de Deza e Tabeirós–Terra de Montes cun investimento de 1,5 millóns de euros.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, informou esta mañá da aprobación destas novas iniciativas laborais para estas dúas bisbarras do interior, que “mellorarán a empregabilidade e favorecerán a inserción e a aparición de oportunidades de traballo” para ata 545 persoas desempregadas da zona.

“Dende a Xunta de Galicia estamos a despregar unha intensa actividade en torno ao emprego e a formación, xa que é un dos eixos principais da nosa acción de goberno, e actuamos con especial intensidade nesta importante contorna do interior da provincia, que supera claramente os 60.000 habitantes. Por iso, e con estes novos Programas Integrados de Emprego e os 23 cursos AFD, favoreceremos a formación laboral de ata 585 dezaos cun investimento global de case 2,5 millóns de euros, posto que a estas novas iniciativas que hoxe anunciamos hai que engadir que, dende o mes de outubro, xa estamos preparando a outras 40 persoas nos dous obradoiros de emprego do Concello de Lalín e o agrupado de Dozón, Rodeiro e Agolada”, detallou o representante autonómico.

O PIE outorgado á Asociación de Empresarios de Deza, que dá continuidade á edición actualmente en vigor e que se clausurará nuns días, conta cun novo investimento de 250.000 euros financiado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e agarda alcanzar unha inserción laboral de alomenos o 35% entre os seus cen participantes. O seu inicio será inmediato e consistirá en itinerarios curriculares, cursos de formación, mellora das habilidades profesionais e outras medidas laborais durante doce meses, ao tempo que contará coa colaboración de empresas da contorna co único obxectivo de que os participantes atopen un posto de traballo.

“A AED é unha entidade cun magnífico funcionamento e leva tres décadas de traxectoria a prol do dinamismo da bisbarra, con especial fincapé no emprego, e por iso a concesión dun PIE xa é un clásico por parte da Xunta porque presenta proxectos tecnicamente moi valorados, conta cunhas magníficas instalacións, coñece perfectamente o mercado e as necesidades das empresas e ademais sempre cumpre sobradamente cos ratios de inserción”, engadiu o representante autonómico.

Ademais, a bisbarra tamén se vai beneficiar do PIE outorgado a Agaca, coa mesma duración, cifra de participantes e investimento que o da AED, e que delimitou o seu ámbito territorial aos municipios de Lalín e Rodeiro xunto con outros catro da provincia de Lugo nos que tamén ten un importante peso laboral o sector primario.

os 23 cursos AFD de formación para desempregados en Deza e Tabeirós están a comezar ao longo destas semanas do outono e prolongaranse, segundo o caso, ata o vindeiro mes de maio, xa que a súa duración oscila entre as 38 e as 828 horas dependendo do contido. A distribución por concellos inclúe 15 actividades en Lalín, 7 na Estrada e unha en Silleda.

En total serán cinco as entidades que impartirán estas actividades nas bisbarras. As empresas, colectivos ou institucións encargados desta formación son Fundación de Estudos e Análises (Fesan), Instituto de Formación Profesional da Estrada, Academia Paidos, Autoescuela España e José Lago.

En canto aos cursos AFD que se impartirán en Deza e Tabeirós, a tipoloxía é moi variada e inclúe comunicación en linguas galega e castelá, competencia matemática, programación de sistemas informáticos, seguridade informática, organización do transporte e distribución, operaci

ns de redes departamentais, xestión de almacén, control de aprovisionamento, montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas, desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas, xestión da produción en fabricación mecánica, desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial ou xestión comercial e técnica de seguros, entre outros.





