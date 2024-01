A Xunta completa actuacións en 434,05 hectáreas no distrito forestal IX Lugo-Sarria para mellorar as infraestruturas preventivas ante os incendios forestais

As actuacións consistiron na apertura de devasas, así como na roza da caixa e marxe das pistas forestais localizadas nos concellos de Antas de Ulla, Guntín, Portomarín, Monterroso e Friol

Este tipo de traballos implementan a eficiencia na extinción dos lumes, xa que reducen de xeito importante os tempos de reacción do persoal e os medios e establecen estruturas máis resilientes



A Xunta vén de rematar traballos de prevención no Distrito Forestal IX Lugo–Sarria. As actuacións consistiron na apertura de devasas, así como na roza da caixa e marxe das pistas forestais localizadas nos concellos de Antas de Ulla, Guntín, Portomarín, Monterroso e Friol.

Neste sentido, os traballos realizados supuxeron a roza dun total de 434,05 hectáreas, co fin de establecer infraestruturas preventivas máis resilientes fronte a posibles incendios forestais. Este tipo de actuacións son fundamentais, xa que permite implementar a eficiencia na extinción dos lumes. Así, en caso de incendio, reduciranse de xeito importante os tempos de reacción do persoal e os medios de extinción.

Este tipo de traballos continuarán ao longo de 2024 en distintas parroquias do concello de Lugo, co fin de anticiparse aos incendios forestais e facilitar o traballo do servizo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando