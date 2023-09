A Xunta e a Comisión Europea debaten sobre o fomento da aprendizaxe permanente e a capacitación profesional

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE inaugurou o sexto encontro do ano do ciclo ‘FGE | NextGeneratiOn Galicia’

Neste novo encontro organizado pola Fundación Galicia Europa abordáronse as prioridades de Galicia no marco do Ano Europeo das Capacidades

Bruxelas, 27 de setembro de 2023

O director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, inaugurou esta mañá a sexta sesión do ano do ciclo de encontros virtuais FGE | NextGeneratiOn Galicia, que puxo o foco no Ano Europeo das Competencias, inaugurado o pasado 9 de maio coincidindo coa celebración do Día de Europa.

O director xeral remarcou a importancia de fomentar a aprendizaxe permanente e a capacitación a nivel europeo, posto que máis das tres cuartas partes das empresas europeas afirman ter dificultades para encontrar persoal coas competencias necesarias e só o 37% dos adultos reciben formación de maneira periódica. Jesús Gamallo resaltou, ademais, como o Ano Europeo das Competencias desexa impulsar algúns dos obxectivos sociais da Unión Europea, como conseguir que polo menos o 60% dos adultos participe en actividades de formación cada ano e que polo menos o 78% teña traballo ou que o 80% conte con capacidades dixitais básicas.

Para indagar nas prioridades do Ano Europeo das Competencias, a sesión contou coa intervención de Marta Camiñas, asesora de políticas na Dirección Xeral de Emprego e Asuntos Sociais da Comisión Europea. Tras o seu relatorio, abordouse a perspectiva galega da man da directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación, Zeltia Lado, quen presentou a Axenda Galega de Capacidades para o Emprego, inspirada na Axenda Europea das Capacidades. Cabe sinalar que a aprobación desta iniciativa no 2021 converteu Galicia na segunda rexión europea en ter unha estratexia específica no eido da capacitación laboral. É, segundo apuntou, un pacto baseado na colaboración público–privada que está a permitir, entre outros, unha oferta de microformacións que están a demandar as empresas e que va en liña como modelo europeo.

O ciclo de encontros FGE | NextGeneratiOn Galicia reúne mensualmente a Xunta con representantes das institucións europeas para abordar as políticas impulsadas desde a Unión Europea. Organizado pola Fundación Galicia Europa dende 2020, fomenta o debate de multitude de temas da axenda comunitaria, como a Estratexia Industrial para Europa, o Pacto Verde ou a Axenda Dixital Europea.





