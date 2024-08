A Xunta e o Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais colaboran para desenvolver actuacións de concienciación sobre seguridade industrial

O secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, Nicolás Vázquez, mantivo hoxe un encontro co decano do Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, Julio García, e máis co seu director de Xestión, Pablo Pérez

A cita tivo como eixo central o seguimento do convenio de colaboración asinado o pasado mes de xuño que inclúe a organización dun congreso sobre a materia así como a realización de xornadas de divulgación e guías prácticas entre outras actividades de fomento e difusión





