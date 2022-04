A Xunta colaborará coa Obra Social de Abanca na recollida de residuos mariños na illa de Sálvora no marco da segunda edición do proxecto Plancton

O ano pasado, nas actuacións de limpeza desenvolvidas en distintas zonas costeiras, principalmente da comarca de Arousa, recolléronse 19 toneladas de lixo

A Xunta de Galicia volverá colaborar este ano na segunda edición do Plan de conservación territorial–ON (PLANCTON), unha iniciativa promovida por Afundación, a obra social de ABANCA, e que ten entre os seus principais obxectivos reducir a presencia de lixo mariño nas zonas costeiras e no mar a través de intervencións de limpeza e recollida de residuos.

Así o comprometeu a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funcións, Ángeles Vázquez, durante a reunión que mantivo coa coordinadora xeral de Responsabilidade Social Corporativa e Institucional de Afundación, Pilar Alves, e a coordinadora de Sostibilidade de ABANCA, María García.

Deste xeito e tras o éxito da campaña de 2021 ?na que colaboraron varias entidades e 800 voluntarios e grazas á que se logrou recuperar 19 toneladas de residuos mariños en toda Galicia, principalmente na comarca de Arousa?, o departamento autonómico e a entidade social volverán cooperar para que parte das actividades de voluntariado ambiental que se organicen no marco da segunda edición de PLANCTON teñan como escenario o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.

Así, se o ano pasado os voluntarios mobilizados por Afundación limparon a contorna mariña do arquipélago de Cortegada, na ría de Arousa, nesta ocasión as accións de limpeza e recollida de residuos e eliminación de especies exóticas invasoras centraranse ?ademais de Cortegada? na zona marítima–costeira da illa de Sálvora.

PLANCTON é un plan multidisciplinar que busca fomentar a conservación e a sostibilidade das actividades socioeconómicas na área de influencia das Zonas de especial protección de aves mariñas de Galicia tratando de inculcar unha conciencia sostible en todos os sectores sociais, especialmente no pesqueiro.

Neste sentido, cómpre lembrar que as Illas Atlánticas concentran seis das principais figuras de protección medioambiental que existen polos valores naturais e a biodiversidade dos catro arquipélagos que as conforman. Así, forman parte da Rede ÓSPAR de áreas mariñas protexidas, son Zona de Especial Protección para as Aves, Zona de Especial Conservación, Lugar de Interese Comunitario, e desde 2002, Parque Nacional.





