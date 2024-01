A Xunta colabora coa Fundación San Rosendo na mellora dos servizos de atención á discapacidade na cidade de Ourense

A directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, visitou esta mañá as residencias de atención á discapacidade de Santa Cruz e As Flores, da Fundación San Rosendo, en Ourense. Alí puido felicitar as festas os usuarios e desexarlle un feliz aninovo, ademais de coñecer as actividades que teñen previstas para celebrar estas datas.

A directora xeral agradeceu á Fundación San Rosendo o seu traballo diario na cidade das Burgas e en toda Galicia para ofrecer atención de calidade ás persoas que o precisan. Así, sinalou que o Goberno galego colabora coas entidades sociais na creación de máis recursos públicos repartidos por toda a Comunidade.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando