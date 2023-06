A Xunta buscará a reinserción laboral dos 303 traballadores de Alu Ibérica despedidos en 2022 a través do proxecto FEAG-Empregal dotado con 1,5 M?

Rueda resalta que o obxectivo é que as persoas afectadas “atopen un novo posto de traballo ou emprendan un negocio”

Lembra que a industria electrointensiva “foi un dos sectores” máis prexudicados polo aumento “dos custos enerxéticos”

O Consello da Xunta autorizou hoxe a sinatura dun convenio con organizacións sindicais e empresariais (Asime, UGT, CCOO, CIG) para desenvolver, ata 2025, medidas para a cualificación, orientación e incorporación ao mercado destas persoas

No marco do programa, e co apoio do Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG), prevense incentivos para a participación activa, o desprazamento, a conciliación e a inserción laboral destas traballadoras e traballadores

A Xunta persegue a incorporación efectiva dos 303 afectados polos despedimentos en actividades relacionadas coa transformación do metal ou co aluminio

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou hoxe de que o Consello deu o visto e prace á sinatura dun convenio entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e axentes sociais e económicos –Asociación de Industrias do Metal e Tecnoloxías Asociadas de Galicia (Asime), UGT, CCOO Galicia e a Federación de Industria da CIG– para a posta en marcha do proxecto FEAG–Empregal co obxectivo de “facilitar a reinserción laboral das 303 persoas afectadas polos despedidos de Alu Ibérica en 2022".

Rueda lembrou que a industria electrointensiva “foi un dos sectores máis afectados nos últimos anos pola suba dos costes enerxéticos”, o que sumado a outros factores, derivou en peches ou despedimentos de traballadores. No caso da fábrica coruñesa, o presidente resaltou que a idade media dos afectados “é de 43 anos”.

O proxecto contará cunha financiación de 1,5 millóns de euros, dos que 1.275.000 procederán do Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG), grazas á iniciativa promovida ante a Unión Europea pola comunidade galega, e o resto será aportado pola Xunta de Galicia. O obxectivo, como resaltou Rueda, é que estes desempregados “atopen un traballo ou emprendan o seu propio negocio”.

A través de apoios á procura de emprego, orientación profesional, formación e reciclaxe profesional, ou promoción do autoemprego, o Goberno galego perseguirá a inserción laboral efectiva dos participantes no proxecto. A idea é crear recursos de fomento da inserción laboral orientados de xeito específico ás problemáticas das persoas despedidas, nunha aposta pola personalización e para asegurar a inserción do maior número de persoas posibles tanto dentro como fóra do sector do aluminio.

A posta en marcha desta medida foi consensuada polo Goberno galego e os axentes sociais que deseñaron un programa que se desenvolverá ata o 10 de maio de 2025 e avoga pola cualificación en competencias clave e outros coñecementos para atopar un novo emprego, entre os que se contan as capacidades informáticas, operacións e loxística de almacéns e novas técnicas de soldadura, entre outras.

Para animar á involucración das 303 persoas despedidas, a Xunta de Galicia artellou un mecanismo de incentivos cos que apoiará a participación (máximo 400 euros por persoa) e outorgará becas de desprazamento (máximo 340 euros por curso formativo) e, de ser preciso, de conciliación (ata 1.200 euros).

O programa prevé, a maiores, unha achega de 200 euros ao mes, durante seis meses (máximo 1.200 euros), para as persoas participantes en FEAG–Empregal consigan unha reincorporación áxil ao mercado, ben por conta propia ou allea. A través deste incentivo trátase de motivar a estes traballadores para a procura activa dun novo posto de traballo.

Non é a primeira vez que o Goberno autonómico recorre ao FEAG para reactivar sectores clave da súa economía. En dúas ocasións, en 2012 e 2020, celebráronse cadanseus programas Empreganav para favorecer a recolocación de persoas procedentes do sector naval en momentos de crise con resultados exitosos e unha inserción aproximada do 70 % en ambas as dúas convocatorias. Tamén persoal procedente do sector téxtil foi obxecto en 2009 e 2017 dos proxectos FEAG Empregatex e Galitex, que favoreceron a recolocación do 45 % e do 51 % das persoas que tomaron parte.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando