A Xunta busca anticiparse ás epidemias coa creación do Centro galego para o control e prevención de enfermidades

Será o responsable do asesoramento e da coordinación das estratexias e políticas de saúde pública

Rueda salienta que o obxectivo é “responder con celeridade ás novas ameazas para a saúde da poboación”

Destaca que reforzará a vixilancia epidemiolóxica coa análise das augas residuais, unha rede sentinela de vixilancia en oficinas de farmacia ou modelos de predición con intelixencia artificial

Salienta que “estará en funcionamento no primeiro semestre deste ano” e contará con medio cento de profesionais da medicina, as matemáticas ou a bioloxía

Galicia destacou na pandemia da COVID–19 por levar a cabo estratexias innovadoras para mellorar a abordaxe da situación epidemiolóxica con cribados masivos, auto–COVID, secuenciación nos hospitais galegos ou convocatorias proactivas de vacinación



Cómpre remarcar que a creación deste organismo é consecuencia do cumprimento dos mandatos das comisións creadas para o estudo das medidas que se deberán tomar tras a pandemia da COVID–19, tanto no Congreso dos Deputados como no Parlamento de Galicia, e que defendían un reforzo en materia de asesoramento e coordinación das estratexias e políticas de saúde pública.

Unha das prioridades deste organismo, segundo explicou Rueda, é “responder con celeridade as novas ameazas para a saúde da poboación”. Para iso, o Centro vai desenvolver un novo modelo de vixilancia epidemiolóxica en Galicia, baseado na alerta precoz e proactividade.

O Centro de Control e Prevención vai seguir vixiando as enfermidades transmisibles, pero tamén incluirá datos no seu control de patoloxías non transmisibles, factores ambientais e condutuais. Cunha visión one health (concepto que busca aumentar a colaboración interdisciplinar no coidado da saúde das persoas, animais e ambiente), integraranse na vixilancia epidemiolóxica “a análise de augas residuais ou o impacto da calidade do aire” na saúde da poboación. Así mesmo, tal e como explicou Rueda, utilizará ferramentas tecnolóxicas como modelos de predición “con intelixencia artificial e Big Data”.

Na mesma liña de anticipación, a Xunta prevé un traballo en rede que estea á vangarda en ciencia, calidade e seguridade. Crearase a Rede galega de vixilancia das infeccións e de microbioloxía en saúde pública, así como “as redes sentinela de vixilancia en oficinas de farmacia”, coas cales predicir episodios epidemiolóxicos a través dos datos de dispensación de determinados medicamentos ou produtos sanitarios (por exemplo, tests diagnósticos para gripe ou COVID).

E ademais, o departamento sanitario galego continuará coas estratexias de detección precoz de determinados cancros e, no período neonatal, de enfermidades xenéticas, endócrinas e metabólicas, a través do programa de cribado máis amplo do Sistema nacional de saúde coa detección de 37 enfermidades.

Este Centro desenvolve así a Estratexia galega de saúde 2030, recentemente aprobada polo Executivo galego, que fixa como unha das prioridades de transformación do sistema sanitario a de adoptar un enfoque máis proactivo, incrementando a actividade que se realiza sen agardar á aparición dun problema de saúde: desde a actividade de vixilancia epidemiolóxica ata as accións de prevención como a vacinación ou os cribados para, deste xeito, mellorar o estado xeral de saúde e previr a aparición das enfermidades.

Este Centro Galego de Control e Prevención de Enfermidades afianzará o traballo da Dirección Xeral de Saúde Pública, que se situou á vangarda da abordaxe da pandemia con cribados poboacionais masivos, puntos de tests autocovid, secuenciación nos hospitais galegos ou convocatorias proactivas de vacinación. Con estas accións, a Xunta puido tomar, de forma anticipada, decisións de control da pandemia avaladas en datos científicos e na valoración de expertos de múltiples disciplinas e Galicia conseguiu acadar as maiores porcentaxes de cobertura vacinal fronte á COVID de toda España.

Por esta importancia de ter un sistema sanitario público preparado para responder as ameazas presentes e futuras, o Goberno galego inicia a tramitación da creación deste órgano, que nace da ampla experiencia no desenvolvemento de programas de saúde pública, como os cribados poboacionais de cancro, o calendario galego de inmunización ao longo de toda a vida ou, por exemplo, o control oficial no ámbito da seguridade alimentaria e a sanidade ambiental.

Tras tratar o tema no Consello da Xunta, o proxecto de decreto polo que se crea o Centro Galego de Control e Prevención de Enfermidades será publicado no Portal de transparencia para iniciar a tramitación correspondente. “A previsión é que comece a funcionar no primeiro semestre deste ano e estará constituído por medio cento de profesionais da medicina, enfermaría, matemática, psicoloxía ou veterinaria”, indicou o presidente.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando