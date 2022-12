A Xunta avanza na procura dun acordo que permita a prestación do servizo de practicaxe no porto de Cee

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, segue a traballar de xeito intenso na procura dun acordo que permita a prestación do servizo de practicaxe nos portos de Cee, Laxe e Corcubión. Con esta finalidade, a presidenta do organismo portuario, Susana Lenguas, mantivo esta mañá unha reunión de traballo coa directora corporativa de Xeal –empresa operadora no porto de Cee e principal usuaria do servizo de practicaxe– e coa profesional que está en condicións de prestar o servizo –a práctica habilitada– así como coa empresa consignataria dos buques no citado porto.

Durante a reunión de traballo afondouse nos condicionantes de todas as partes para poder pechar a contratación por parte de Portos de Galicia dun servizo indirecto prestado por operadores privados. Neste sentido, a presidenta de Portos insistiu en que a Xunta está a facer as xestións pertinentes e a traballar da man da empresa Xeal para garantir a prestación deste servizo portuario en Cee. Normal 0 false false false ES X–NONE X–NONE







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando