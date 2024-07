A Xunta aumenta a capacidade de resolución da Atención Primaria así como o confort de pacientes e profesionais

No ano 2023 o Goberno galego xestionou 37,8 M? dentro do Marco Estratéxico de Atención Primaria para fortalecer o primeiro nivel asistencial, mellorando as infraestruturas e ampliando o equipamento clínico

Entre as melloras levadas a cabo destaca a renovación de 26 salas de raios e a creación de outras tres novas, así como a adquisición dunha unidade móbil

Tamén se adquiriron máis de 500 unidades de medidores de constantes vitais que integran os datos na historia clínica electrónica do paciente

Sanidade está a traballar na xestión dos fondos do presente ano, que acadan un importe de 11 M?

Os novos fondos destinaranse a equipamento habitual como tensiómetros dixitais, holters e oto–oftalmoscopios, e outro máis innovador, como tonómetros, dermatoscopios e aparellos de diatermia para fisioterapia

A Xunta ten previsto realizar obras en distintos centros de primaria, poñendo o foco no correcto illamento e climatización

O Goberno galego seguirá a traballar na abordaxe da cronicidade, investindo de novo na adquisición de sensores de glicosa para facilitar o día a día dos pacientes diabéticos





