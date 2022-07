A Xunta aposta polo fomento do exercicio físico en persoas maiores de 60 anos a través do programa “Adestra a túa saúde”

A Xunta promove o fomento de deporte como piar clave do envellecemento activo co obxectivo de aumentar a esperanza de vida cun bo estado de saúde mellorando o benestar físico e psicolóxico das persoas maiores. O programa piloto Adestra a túa saúde do Goberno galego busca precisamente reducir a fraxilidade nas persoas maiores a través da prescrición de exercicio físico na contorna sanitaria e o seu seguimento dende o centro de saúde.

Este programa levase a cabo de xeito experimental nos concellos de Abegondo e Arteixo segundo o convenio asinado hoxe entre o vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, cos alcaldes destes dous municipios. Ao acto tamén acudiron o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa; a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán; o director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, Jorge Aboal e o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor.

A iniciativa vai dirixida, principalmente, ás persoas maiores de 60 anos, sas ou con factores de risco cardiovascular ?diabetes, hipertensión, dislipemia, obesidade, sobrepreso ou sedentarismo–. Os profesionais sanitarios do centro de saúde recomendan ás persoas destinatarias a participar no programa e se aceptan, son derivadas a un promotor de exercicio físico do concello que se encargará de avaliar a súa condición física. Ademais, acordará cos pacientes o tipo de exercicio, tendo en conta as recomendacións do persoal sanitario e os servizos dispoñibles no concello que se poden consultar no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia (RIDEGA).

Tanto para a posta en marcha deste programa como a creación doutras unidades de prescrición noutros municipios galegos, a Xunta destinará os 442.000 euros transferidos de fondos europeos para o investimento da dixitalización do deporte co que dar un impulso á iniciativa Adestra a túa saúde.

A Xunta financia a disposición dun sistema dixital que dea soporte a este plan de prescrición de exercicio físico, cursos de formación específicos para educadores físicos e persoal sanitario ou unidades de prescrición de exercicio.

Deste xeito, tanto na avaliación inicial das condicións físicas dos usuarios como no seu seguimento empregarase a plataforma Datos sobre a Valoración da Condición Física Saudable (D.A.F.I.S.), que a Fundación Deporte Galego xa viña aplicando no ámbito escolar no marco do Plan de Fomento de Actividade Física Galicia Saudable e que foi recoñecida pola Organización Mundial da Saúde como boa práctica nos países do marco europeo.

O vicepresidente segundo da Xunta sinalou a importancia de “seguir traballando por unha Galicia saudable para acadar un estilo de vida activo que axude a previr enfermidades crónicas non transmisibles relacionadas coa inactividade física e o sedentarismo”.

Pola súa parte, o conselleiro de Sanidade remarcou que Adestra a túa saúde forma parte do Plan de Obesidade Zero, presentado recentemente polo Executivo galego, e coordinado pola Dirección Xeral de Saúde Pública. Trátase dun plan de acción para a prevención do sobrepeso e a obesidade, dende unha perspectiva de saúde pública, e que contempla un horizonte temporal de oito anos, orientado á mellora continua das cifras de sobrepeso e obesidade da cidadanía galega mediante a adopción dun estilo de vida saudable.

O obxectivo marcado no Plan de Obesidade, –sinalou o conselleiro–, é reducir o sobrepeso nun 15% no 2030, o que supón que ao redor de 190.000 galegos e galegas deixen de ter sobrepeso ou obesidade, establecendo unhas etapas intermedias nos anos 2024 e 2026.

Ademais, remarcou que o seu departamento segue a traballar nunha liña que iniciou hai anos, e que se materializa en medidas e iniciativas que fomenten uns hábitos de vida saudables e, mostra diso, son os proxectos Praias sen Fume ou a web sobre saúde materno infantil e xuvenil Xanela Aberta á Familia.





