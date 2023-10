A Xunta aposta pola formación profesional dual para garantir o relevo xeneracional nos postos de mando dos buques pesqueiros da frota galega

O conselleiro Alfonso Villares destacou que este curso Galicia gañou un novo centro público onde se imparte este ensino profesional no ámbito marítimo pesqueiro

Os 13 alumnos matriculados xa teñen asegurada as súas prazas nas empresas colaboradoras, o que certifica a alta inserción laboral desta titulación

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, destacou a importancia da

Formación Profesional Dual para garantir a remuda xeracional no sector pesqueiro galego así como a iniciativa da Xunta de Galicia de apostar con firmeza por xerar novas posibilidades de ocupación nunha actividade que precisa de man de obra cualificada. O titular de Mar fixo estas manifestacións durante a visita ao alumnado que cursa na aula de extensión pesqueira de Celeiro o novo ciclo de Navegación e Pesca de Litoral e que imparte o IES María Sarmiento de Viveiro. Na visita estivo acompañado pola

directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, e polo delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias.

O conselleiro sinalou que a posta en marcha deste ciclo e froito da colaboración entre as Consellerías de Mar e de

Cultura, Educación, FP e Universidades. Trátase de dar resposta ás demandas da Confraría de Pescadores e do Porto de Celeiro e contribuír a que a pesca continúe sendo o motor económico dunha comarca que conta con dous dos portos pesqueiros máis importantes do Cantábrico, Celeiro e Burela. Tamén recordou que a escaseza de titulados de ponte e máquinas son unha das grandes preocupacións do sector, polo que resulta fundamental achegar ás novas xeracións esta saída profesional con altísima inserción laboral e boas condicións salariais como principais atractivos.

Nesta liña, esta nova oferta formativa enmárcase no incremento da oferta pública no ámbito da formación profesional e nas políticas de consolidación da FP dual promovida desde a Consellería de Educación dentro do seu Plan Conecta FP Galicia. É unha modalidade que permite deseñar os plan de formación específicos a medida das necesidades das empresas conseguindo unha inserción laboral de case o 100%.

que xa desde o inicio de curso están confirmados os postos de traballo para os trece alumnos que iniciaron este primeiro ano, o que amosa o compromiso do sector na tarefa de facer deste ciclo formativo un referente para a zona da Mariña–Ortegal, servindo para crear canteira e poder formar novas fornadas de patróns nunha das zonas craves para o sector pesqueiro que, ata a data, carecía de oferta formativa neste ámbito.

Os alumnos desta nova FP dual recibirán formación durante os próximos dous cursos nos que combinarán clases en terra, de setembro a marzo, con prácticas a bordo de buques pesqueiros ata o mes de agosto que serán contabilizados como días de mar.

Estes embarques realizaranse a través da formalización de convenios con empresas armadoras interesadas.

Os que superen estes estudos quedarán habilitados para desempeñar función de patrón costeiro polivalente, local de pesca; patrón, primeiro oficial e oficial de ponte en buques mercantes, pesqueiros ou de pasaxeiros entre outros, polo que os futuros titulados poderán embarcarse en buques que faenen en lugares con gran presenza da frota galega como Irlanda, augas do Gran Sol e ata Mauritania.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando