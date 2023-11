A Xunta apoia un proxecto europeo que traballa para a posta en marcha do Observatorio da Dieta Atlántica

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, participou hoxe nun taller de cooperación transfronteiriza entre España e Portugal enmarcado no proxecto DIETAT, encabezado polo goberno galego

Ademais da posible creación deste observatorio, tamén se contempla o establecemento dun selo de calidade no que estean incluídos os produtos da Dieta Atlántica, así como a promoción de hábitos saudables ou o turismo gastronómico e cultural

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, participou no primeiro taller de cooperación transfronteiriza entre España e Portugal para a promoción da Dieta Atlántica, que se celebrou hoxe en Santiago no marco do proxecto DIETAT, encabezado pola Xunta a través de dita Axencia.

Esta iniciativa, que busca promover a Dieta Atlántica e os seus beneficios para a saúde e o desenvolvemento económico sostible na eurorrexión Galicia–Norte de Portugal para fomentar a creación de novos mercados e oportunidades de acceso ao emprego, traballa na creación dun Observatorio da Dieta Atlántica. Ademais, tamén contempla o establecemento dun selo de calidade no que estean incluídos os seus produtos, así como a promoción de hábitos saudables ou o turismo gastronómico e cultural.

O proxecto DIETAT está liderado pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria e participan varias entidades en representación tanto de España como de Portugal. Pola parte española atópanse como beneficiarios a Universidade de Santiago de Compostela, a Fundación Finnova e a Confederación de Empresarios de Galicia. No lado portugués atópanse a Comunidade Intermunicipal de Alto Minho, a Associação Empresarial de Portugal, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e a Universidade de Tras–os–Montes.

Á marxe dos beneficiarios, tamén se atopan outras entidades colaboradoras como socios sen financiamento como son a Axencia de Turismo de Galicia, a Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, a Universidade de Vigo, a Fundación Dieta Atlántica, a Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Xunta e a Consellería de Sanidade.

Este primeiro taller serviu para reunir a un grupo de entidades expertas na materia que definiron as estratexias de traballo a longo prazo, entre as que se inclúe o Observatorio da Dieta Atlántica. Ademais, realizouse unha análise das distintas oportunidades de financiamento europeo para impulsar as accións derivadas deste posible observatorio.

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, encabezou esta reunión xunto coa presidenta do Comité Científico da Fundación Dieta Atlántica, Rosaura Leis; o catedrático de Nutrición Humana e Bromatoloxía da Universidade de Santiago, Alberto Cepeda; e o subdirector de Explotación e Stages da Dirección de Profesionalización de Turismo de Galicia, Luis Rial. Entre os asistentes tamén estiveron outros representantes de entidades colaboradoras, tanto de España como de Portugal.

Normal 0 false false false





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando