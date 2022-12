A Xunta apoia o mercado 'Petiscos de Nadal' en Taboada, co concerto de Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre

A Xunta de Galicia apoia o mercado Petiscos de Nadal, que se celebra esta fin de semana en Taboada, co patrocinio da actuación de Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre. O evento foi presentado esta mañá na Delegación Territorial de Lugo polo delegado, Javier Arias, e o alcalde do municipio, Ramiro Moure.