A Xunta apoia a demanda do sector forestal galego ao Goberno central a prol da mellora da súa fiscalidade

María José Gómez sinalou que, en liña co desenvolvemento do Plan Forestal, o que se persegue é unha fiscalidade que permita valorizar os investimentos e o aproveitamento do monte galego, algo que xera beneficio económico e favorece a prevención do lume e a remuda xeracional

Os impostos cedidos de titularidade autonómica xa presentan unha serie de bonificacións e beneficios fiscais aplicables ao sector forestal, pero o problema son os de competencia exclusiva do Estado

Unión Empresarial de la Madera y el Mueble de EspañaJuntos por los BosquesMejora de la Fiscalidad Aplicable a la Actividad Selvícola





