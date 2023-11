A Xunta anuncia a adxudicación do plan e do proxecto de urbanización que permitirán ampliar en 162.000 m2 o polígono industrial de Toedo, na estrada

Ángeles Vázquez subliña que o próximo ano se redactarán ambos documentos co obxectivo de poder iniciar as obras de urbanización do novo ámbito en 2025 e avanzar en paralelo no asentamento das empresas interesadas nesta área industrial

Enmarca a ampliación de Toedo na “planificación” e no esforzo investidor que fai cada ano o Goberno galego en materia de solo industrial e que nos orzamentos de 2024 se plasmará en máis de 40 M? para executar actuacións en 22 parques

A Xunta de Galicia adxudicará a vindeira semana a redacción do Plan estruturante de ordenación de solo empresarial e do proxecto de urbanización correspondentes á ampliación do polígono de Toedo, no concello da Estrada, que prevé sumar ao redor de 162.000 metros cadrados, duplicando deste xeito practicamente a súa superficie actual.

Así o anunciou esta mañá a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, que visitou a zona industrial despois de manter na Casa do Concello unha reunión de traballo co rexedor, José López.

Acompañada polo delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, a vicepresidenta explicou que o Consello de Administración de Xestur se reunirá a próxima semana para adxudicar o contrato por un importe de 128.000 euros máis IVE, o que permitirá ao adxudicatario redactar ambos documentos o próximo ano. Tamén avanzou para 2024 a licitación do proxecto de expropiación dos terreos necesarios para incrementar a superficie actual do parque de Toedo.

O obxectivo, tal e como indicou Ángeles Vázquez, é avanzar nos traballos previos e na redacción de todos os proxectos necesarios para que en 2025 se poidan iniciar sobre o terreo as obras de urbanización.

Neste sentido, aclarou que se traballa coa intención de que as primeiras empresas interesadas en asentarse no novo ámbito poidan empezar a facelo tamén en 2025, acompasando o acondicionamento da zona da ampliación co proceso de venda ou de adxudicación en dereito de superficie das futuras parcelas de uso industrial.

Así mesmo, a vicepresidenta lembrou que o crecemento do polígono estradense está previsto na segunda modificación do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia, impulsada pola Xunta e cuxa aprobación definitiva esta prevista para antes de que remate 2023.

Por iso, enmarcou a ampliación de Toedo na “planificación” e no esforzo investidor que fai cada ano o Goberno galego en materia de solo industrial, a través do financiamento de novos desenvolvementos e da aplicación de bonificacións dun 30 % ou dun 50 % sobre o prezo de venda das parcelas da súa propiedade.

Esta aposta da Xunta polo solo empresarial, engadiu, plasmarase nos orzamentos para o vindeiro exercicio en máis de 40 millóns de euros para executar actuacións en 22 parques das 4 provincias, entre eles, o polígono industrial da Estrada e os pontevedreses de Lalín, Mos, Pontecesures e Pontecaldelas, ademais da Plisan.

De feito, Vázquez Mejuto explicou que a partida reservada para este parque en 2024 ascende a preto de 400.000 euros, uns fondos cos que se financiarán os traballos de redacción do PEOSE e dos proxectos de urbanización e de expropiación necesarios para acometer a ampliación.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando