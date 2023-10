A Xunta adxudica por 340.000 euros a obra de acondicionamento da vía paralela á liña ferroviaria no concello do Porriño

Esta actuación acometerase ao abeiro do chamado plan Hurbe, un programa impulsado polo Goberno galego co fin de axudar ás administracións locais a financiar proxectos municipais que inciden de forma positiva na calidade de vida da veciñanza

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2023

A Xunta de Galicia acaba de adxudicar, por algo máis de 340.000 euros, a obra de acondicionamento que transcorre paralela á liña ferroviaria que se atopa na contorna do río Louro, no concello pontevedrés do Porriño. Así o recolle o convenio de colaboración asinado o pasado mes de abril entre a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o alcalde da localidade, Alejandro Lorenzo.

A obra, que contará cun prazo de execución estimado de tres meses, ten como obxectivo mellorar esta vía con actuacións como a substitución do pavimento por unha capa de aglomerado en quente, a instalación de sinalización horizontal para definir a zona ciclista bidireccional e a zona peonil, e a dotación de luminarias con sensores de presencia.

Esta actuación acometerase ao abeiro do chamado plan Hurbe, un programa impulsado polo Goberno galego en 2010, co fin de axudar ás administracións locais a financiar este tipo de proxectos municipais que inciden de forma positiva na calidade de vida da veciñanza.

Desde a posta en marcha deste plan, mobilizáronse ao redor de 165 millóns de euros para o financiamento de máis de 415 iniciativas urbanísticas en decenas de concellos galegos, co fin de habilitar ou recuperar equipamentos públicos e poñer en valor as súas contornas urbanas. No caso do Porriño, xa se levou a cabo a humanización da rúa Pontevedra ao abeiro desta iniciativa.

Ademais, a Xunta destinará 8,6 millóns de euros este ano a seguir apoiando aos concellos neste tipo de obras, un 23% máis que o orzamento reservado a tal fin en 2022.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando