A Xunta adxudica máis de 23.000 m2 de solo empresarial con bonificacións por un importe de case 1 M€

A comisión executiva da empresa pública Xestur asignou cinco parcelas localizadas nos polígonos industriais de Morás, en Arteixo, e no da Sionlla, en Santiago de Compostela

A Xunta de Galicia adxudicou esta semana 5 parcelas de solo empresarial, que suman unha superficie total de 23.343 metros cadrados, nos parques empresariais de Arteixo e Santiago de Compostela.

Concretamente, no parque de Morás, localizado en Arteixo, adxudicáronse 2 parcelas cunha superficie de 16.133 metros cadrados e un prezo de venda de 1.465.217 euros, descontada xa a bonificación de 627.950,70 euros, equivalente ao 30% do importe.

As dúas empresas adxudicatarias de solo no polígono de Morás destinarán os terreos adquiridos a unha estación de servizo e zona comercial, nun dos casos, e á prestación de servizos de formación, asesoramento e servizos a empresas e traballadores no outro.

No que respecta ao parque empresarial compostelán da Sionlla, Xestur adxudicou outras 3 parcelas a 2 empresas pertencentes aos sectores do transporte e o comercio de froitas e hortalizas.

A superficie total adxudicada neste caso é de 7.210 metros cadrados e o prezo de adxudicación total foi de 786.730 euros, despois de descontar a bonificación aplicada do 30%, por importe de 337.170 euros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando