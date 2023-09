A Xunta abre en Vigo un novo centro de formación do profesorado que será referente na aposta polo modelo educativo galego innovador e inclusivo

Román Rodríguez explica que o centro incorpora todas as ferramentas e recursos imprescindibles” para formar aos docentes fronte aos desafíos educativos



Conta cunha aula E–Dixgal, un Polo Creativo e seis aulas de formación con cabida para 400 persoas, ademais dun salón de actos



Será unha peza clave no desenvolvemento do Plan Anual de Formación do Profesorado, que conta cun investimento récord de 9M? e 5.800 accións formativas enfocadas á dixitalización, á innovación e á convivencia como liñas prioritarias



A Consellería de Educación investiu 400.000 euros na adaptación do edificio



Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Vigo, 27 de setembro de 2023

A Xunta de Galicia reafirma o seu compromiso en materia educativa coa cidade de Vigo e a súa área coa apertura do novo Centro de Formación e Recursos (CFR) para a actualización e formación permanente do profesorado, dotado con todas as ferramentas e recursos imprescindibles, sobre todo no que atinxe ás novas tecnoloxías, o que permitirá formar aos docentes “fronte aos desafíos educativos presentes e futuros”.

Así o sinalou esta mañá o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, na inauguración das novas instalacións situadas no edificio anexo do Colexio CEIP Virxe do Rocío, nun acto onde estivo acompañado pola delegada da Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

Segundo explicou Román Rodríguez, este novo Centro de Formación e Recursos “é un exemplo palpable do compromiso da Xunta coa excelencia na educación e co afianzamento do noso modelo educativo innovador e inclusivo”. “Nel intensificarase a formación permanente coas máximas ferramentas e recursos posibles”, abondou.

Na súa intervención, Román Rodríguez destacou a figura dos docentes como “a columna vertebral que sostén o noso modelo educativo”, polo que reafirmou o compromiso da Consellería de ofrecer todos os apoios formativos necesarios, sobre todo no emprego das novas tecnoloxías no entorno das aulas ou en aspectos como a acreditación das competencias dixitais docentes, unha iniciativa pioneira en Galicia con 20.500 profesores xa certificados.

Neste contexto, o novo CFR de Vigo vai ser unha peza clave no desenvolvemento do Plan Anual de Formación do Profesorado para o presente curso 2023–24, que conta cun investimento récord de 9M? para o desenvolvemento de 5.800 accións formativas enfocadas á dixitalización, á innovación e á convivencia como liñas prioritarias.

Así mesmo, coa súa posta en marcha, o Goberno galego dá resposta ás demandas do profesorado de contar cun espazo axeitado, xa que ata o momento, e de xeito provisional, o centro realizaba as súas actividades no Colexio CEIP Plurilingüe O Sello.

A Consellería de Educación investiu un total de 400.000 euros na adaptación destas novas instalacións no edificio anexo do Colexio Virxe do Rocío. Trátase dun espazo de 3.000m² distribuídos en tres plantas, adaptadas ás directrices tanto de innovación como de sostibilidade marcadas no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica.

De feito, o novo CFR conta cunha réplica dunha aula E–Dixgal e un Polo Creativo, dotadas con todo o equipamento. Tamén dispón dun salón de actos con capacidade para 100 persoas e seis aulas de formación que suman unha capacidade máxima de 400 persoas. O edificio complétase con espazos de administración e despachos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando