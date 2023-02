A Xunta abre mañá o prazo para que particulares soliciten axudas para a renovación dos electrodomésticos nos fogares

Gabriel Alén explicou que estas subvencións se darán ata que se esgote o crédito con data límite ata o 30 de setembro



Os establecementos interesados en participar na nova edición do programa Galicia Renova Electrodomésticos poden adherirse dende o pasado 18 de xaneiro e ata o 30 de xuño



A día de hoxe, 60 establecementos da provincia de Ourense xa se adheriron a este programa



O representante do Goberno galego subliñou que os apoios poderán acadar o 25% do prezo do electrodoméstico para un consumidor xeral e do 50 ou 75% para os consumidores con máis dificultades



Esta nova convocatoria da Xunta prevé favorecer o aforro económico, a redución do consumo enerxético e mingua das emisións contaminantes, ademais de contribuír a xerar emprego



O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, achegouse esta mañá ao establecemento comercial Bermello da cidade de Ourense, para anunciar que a partir de mañá mércores, 8 de febreiro, ábrese o prazo aos particulares da solicitude das axudas do programa Galicia Renova Electrodomésticos ata que se esgote o crédito, sendo a data límite o 30 de setembro. Estas axudas poderán solicitarse nos establecementos comerciais adheridos dende o pasado 18 de xaneiro e ata o 30 de xuño, que a día de hoxe suman un total de 60.

O delegado territorial sinalou que a nova convocatoria destas axudas, que este ano contarán cun orzamento de 3 millóns de euros –un 50% máis que en 2022–, están destinadas a favorecer a renovación de electrodomésticos en 20.000 fogares galegos.

Enmarcada no Plan de medidas específicas para o comercio galego e co obxectivo de apoiar a transición enerxética, os apoios do programa Galicia Renova Electrodomésticos están dirixidos a persoas que residan en vivendas localizadas en Galicia e queiran renovar os seus equipos por outros da mesma tipoloxía e coa seguinte cualificación enerxética: frigorífico ou frigorífico conxelador A, B, C ou D; conxelador A, B, C ou D; lavadora A, B ou C; lavalouza A, B ou C; ou encimera de indución total.

As axudas son de concorrencia non competitiva –por orde de solicitude– e tramitadas a través de entidades colaboradoras. Os apoios poderán acadar o 25% do prezo do electrodoméstico para un consumidor xeral e do 50 ou 75% para os consumidores con máis dificultades, polo que, segundo a tipoloxía de electrodoméstico e o consumidor, as axudas irán desde os 100 aos 450 euros. Cada beneficiario só poderá recibir unha axuda para cada unha das tipoloxías cun máximo de tres electrodomésticos por beneficiario. Os particulares poderán solicitar as axudas a partir do 8 de febreiro e ata que se esgote o crédito, sendo a data límite o 30 de setembro.

O listado de establecementos adheridos por provincias e concellos pode consultarse na páxina web do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), no apartado Plan Renove Electrodomésticos 2023 ou na web https://appsinega.xunta.es/IN414B_2021/consulta/ . Na provincia de Ourense hai inscritas 60 ata agora.

O Goberno galego prevé, con esta nova convocatoria, unha mobilización de 10,5M?, aforros económicos anuais de 800.000 euros, unha redución do consumo enerxético de 4000MWh/ano, unha diminución das emisións de CO2 equivalente á plantación de 60.000 árbores e o mantemento ou creación de preto de 150 postos de traballo, entre directos e indirectos.

Con esta liña de apoios a Xunta aposta novamente pola transición enerxética e promove un cambio cultural que proporciona ás familias as ferramentas necesarias para a descarbonización da economía.

Estas axudas alcanzan a súa cuarta convocatoria consecutiva desde 2020, posibilitando nos tres últimos anos un total de 45.622 actuacións, o que serviu como medida para reactivar a actividade comercial e facer fronte tanto aos efectos da pandemia neste sector como aos elevados prezos enerxéticos

