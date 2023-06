A Xunta abre a convocatoria das axudas a proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global executados polas ONGD

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe as bases para o financiamento de actividades relacionadas coa sensibilización, concienciación, formación e investigación sobre o desenvolvemento, así como a incidencia e a mobilización social co obxectivo de crear redes de solidariedade na comunidade

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2023

Diario Oficial de Galicia

publica hoxe a convocatoria das axudas para proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global que executen as Organizacións Non Gobernamentais de Desenvolvemento (ONGD), cun importe de 600.000 euros ata 2024. A subvención terá unha dotación distribuída entre os 240.000 euros deste 2023 –o 40 % do total– e os 360.000 euros previstos para o próximo ano.

Pódense financiar actividades que forman parte da educación para o desenvolvemento desde catro perspectivas: a sensibilización e concienciación da opinión pública en materia de cooperación para o desenvolvemento e causas da pobreza; a formación sobre o desenvolvemento e a súa difusión nos ámbitos educativos;

así como a incidencia, participación e mobilización social para crear redes de solidariedade na sociedade.

As entidades beneficiarias da concesión de subvencións son as ONGD e agrupacións lideradas por ONGD cos outros axentes de cooperación, isto é, universidades, empresas e organizacións empresariais, sindicatos, as comunidades galegas no exterior, e outros axentes sociais ou entidades que teñan entre os seus fins a realización de actividades de cooperación para o desenvolvemento.

executados neste 2023 será de

25.000 euros e

de 35.000 euros se se trata de iniciativas individuais plurianuais. No caso de proxectos plurianuais presentados por varias entidades en agrupación a contía da axuda poderá acadar os 45.000 euros, se son programas plurianuais, e de 35.000 euros, se son anuais.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario na sede electrónica da Xunta (

https://sede.xunta.gal/





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando