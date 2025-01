Os turistas de Galicia son convidados: "Non sobra ninguén"

Alfonso Rueda en FITUR: "Non sobra ninguén"

Galicia presenta a súa proposta como destino turístico estes días en Fitur, a feira internacional de turismo que se celebra en Madrid.

A comunidade galega aposta por consolidarse como un destino acolledor, auténtico e con proxección internacional. E faino cunha proposta programática na que a xente, o clima, a natureza, a calidade e os recursos culturais adquiren un protagonismo especial na procura de atender a un turista que busca, cada vez máis, experiencias vitais enriquecedoras.

xa estás en galicia!

Un espazo que recibe aos visitantes co lema "Xa estás en Galicia!’"

Así damos a benvida a unha comunidade onde a calidade, a biodiversidade e a sostibilidade son os eixos dun percorrido polo patrimonio material e inmaterial do destino galego.

O director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, foi o encargado de abrir as intervencións: "Este ano traemos unha proposta baseado na natureza, litoral, interior e clima. Queremos representar a nosa rica vexetación e biodiversidade neste espazo".

O expositor, que acollerá a actividade promocional de Galicia ata o 26 de xaneiro, integra elementos da natureza de costa, do interior e do clima como refuxio. Teñen presenza recursos culturais a través do patrimonio material e inmaterial xunto coa herdanza natural milenaria que continua viva repercutindo en ámbitos sociais e económicos.

Merelles tamén apelaba ao lema eleixido: "Marcamos diferenza, evocamos as sensacións de acollida, tranquilidade, descanso... e outras moitas que sentimos cando chegamos a un lugar agradable, como na casa".

rueda insiste: galicia é terra de acollida

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quixo insistir na idea da acollida: "Somos unha terra que acolle a todo o mundo, abrimos os brazos. Non nos sobra ninguén en Galicia, queremos que todo o mundo veña, que nos respete, por suposto, que nos coñeza e que esa fonte de riqueza que é a industria turística tense que consolidar".

O mandatario galego lembra que temos por diante unha enorme oportunidade como é o vindeiro Xacobeo (no ano 2027): "no que xa estamos traballando. Marca Galicia". E lembrou que no 2024 case medio millón de peregrinos selaron a compostela na oficina da Catedral de Santiago.

O turismo en Galicia representa o 12% do PIB galego.

ampla programación

Turismo de Galicia contará cunha programación dirixida a profesionais, onde se prevén un total de 47 presentacións da Xunta de Galicia e de distintas entidades. Na fin de semana, Fitur abrirase ao público xeral, e será cando as actividades do expositor se complementen con actuacións e demostracións da cultura e artesanía galega.

A Xunta reutiliza, cun novo deseño máis actual e na liña das demandas turísticas do momento, o stand da pasada edición, que foi galardoado co Premio ao Mellor Stand de Fitur 2024, co obxecto de seguir parámetros de sostibilidade aproveitando materiais e recursos xa dispoñibles.

Así, nun espazo de case 1.100m2, con máis de 25 metros de pantallas led e apoiado en imaxes gráficas, o espazo transmitirá valores e sensacións que tentarán aproximarse ás emocións que poderán sentir os visitantes se elixen Galicia como destino.

O stand será atendido por informadores profesionais con formación e experiencia no eido da información turística de Galicia, acollendo e atendendo de xeito personalizado as demandas dos visitantes.