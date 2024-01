Trenor mantén unha xuntanza de traballo co alcalde de Coristanco para abordar asuntos en materia de educación e cultura

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, mantiveron esta mañá unha reunión de traballo. No encontro, no que tamén participou e o xefe territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Indalecio Cabana, abordáronse diversos asuntos en materia de educación e cultura, de interese para ambas as partes.

Neste senso, abordaron propostas de mellora nos centros educativos do Concello, con especial incidencia no CPI Alcalde Xosé Pichel e outras actuacións en edificios públicos do municipio.

