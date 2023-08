Un total de 35 ANPAs benefícianse das axudas da Xunta para financiar a súa actividade

O Diario Oficial de Galicia publica a resolución da convocatoria, que conta cun orzamento de 60.271?

Van destinadas a sufragar tanto actividades como gastos de xestión, administración, adquisición de material non inventariable e mantemento das súas instalacións

A Xunta de Galicia vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a concesión das axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de Educación Especial para este ano, das que se beneficiarán un total de 35 entidades.