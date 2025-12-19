Por qué no tirar comida en la calle ayuda a evitar la peste porcina en Galicia

La conselleira de Medio Ambiente de Galicia, Ánxeles Vázquez, ha reclamado una "coordinación" efectiva al Gobierno central para gestionar la población de jabalíes. Según Vázquez, "no se trata de ser alarmistas, se trata de ser consecuentes con lo que está ocurriendo". La Xunta ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Transición y el Ministerio de Agricultura, una petición que lleva esperando respuesta desde hace dos semanas.

Galicia, pionera en las medidas de control

La conselleira ha recordado que el Ejecutivo gallego lleva advirtiendo de esta situación desde el año 2019, cuando el ministerio se comprometió a una coordinación que "no está hecha". Fue entonces cuando Galicia se convirtió en la primera comunidad en implementar las zonas de contención por emergencia cinegética, una medida que en su momento fue "criticada" e incluso "denunciada".

Los resultados de estas acciones, ha explicado Vázquez, se reflejan en la captura de 92.000 jabalíes durante las últimas cuatro temporadas de caza. A pesar de la cifra, el problema persiste, por lo que la Xunta insiste en la necesidad de una estrategia conjunta y coordinada para abordar la sobrepoblación de la especie.

No se trata de ser alarmistas, se trata de ser consecuentes con lo que está ocurriendo" Ánxeles Vázquez Conselleira de Medio Ambiente

La Xunta también ha mostrado su preocupación por la información que pueda surgir de Cataluña, donde se investiga si el origen de un brote podría ser un "escape de laboratorio".

El jabalí en el entorno urbano

Uno de los puntos críticos señalados por la conselleira es la creciente presencia del jabalí en zonas urbanas y periurbanas. Vázquez ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para que realicen los "desbroces necesarios" y eviten así que los animales aniden cerca de los núcleos de población, recordando a la gente que no es un "animal casi doméstico".

Que no tire ningún tipo de comida cuando vaya a pasear por los montes" Ánxeles Vázquez Medio Ambiente de Galicia

En este sentido, la colaboración ciudadana es fundamental. La conselleira ha pedido a la población "que no tire ningún tipo de comida cuando vaya a pasear por los montes". También ha alertado del peligro que supone que los jabalíes se alimenten de la basura, afirmando que lo que tiran a los contenedores "puede ser un gran problema".

Finalmente, Ánxeles Vázquez ha asegurado que la coordinación dentro de la comunidad está garantizada entre la Consellería de Medio Rural, la de Medio Ambiente, FEGAPOR y la Federación de Caza, pero ha insistido en que es imprescindible la implicación de los ministerios para una gestión eficaz a nivel nacional.

El porcino gallego urge a actuar contra el jabalí ante el riesgo de peste porcina africana

La Federación Galega de Porcino (Fegapor), que representa al 100% de los productores, reclama a la Xunta medidas urgentes para reducir la población de jabalí ante el avance de la peste porcina africana, tras detectarse casos en Cataluña. Aunque valora la “buena disposición” del Gobierno gallego, advierte de que “aún no se tomaron medidas efectivas”.

Imagen de un jabalí

Desde la federación alertan de que un foco en Galicia sería “incontrolable” y apuntan como principal problema la elevada presencia de jabalíes, especialmente en zonas periurbanas, donde acceden a contenedores de basura. Entre las propuestas trasladadas figuran batidas sin burocracia, nuevas modalidades de caza, capturas fuera de cotos, uso de visores térmicos, control en áreas urbanas y limpieza de maleza, además de contenedores comarcales para animales muertos y restos.

La Xunta anunció que el sector porcino será incorporado a la mesa de control del jabalí y recordó que Galicia declaró en octubre la emergencia cinegética en 38 comarcas y 254 municipios. También pidió la colaboración de ayuntamientos y ciudadanía para mantener limpias las zonas periurbanas.

El sector reconoce un fuerte impacto en los precios tras los casos detectados en Cataluña, aunque confía en una recuperación a comienzos de 2026. Desde la federación prevén un aumento del consumo de carne de cerdo en las próximas fechas y esperan que los precios “dejen de bajar e incluso repunten” tras meses de inestabilidad.