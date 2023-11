O Sergas avanza no desenvolvemento do proxecto Life Resystal destinado a acadar un sistema de saúde mellor adaptado ás necesidades que impón o cambio climático

O departamento sanitario galego organizou unha xornada na que se abordou en profundidade esta iniciativa destinada a sentar as bases dunha rede europea para a adaptación climática no sector sanitario

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2023

Co obxectivo de coñecer os avances do proxecto europeo

“Life Resystal: Climate change REsilience framework for health SYStems and hospiTALs”, representantes da

asociación Health Care Without Harm, orientada á redución do impacto climático dos sistemas de saúde,

encabezados por Gabriella Abruzzo, reuníronse onte, no Edificio Administrativo de San Lázaro, cos representantes do Sergas e da Consellería de Medio Ambiente.

Por parte do departamento sanitario galego asistiron á xuntanza, a súa

a directora xeral de Recursos Económicos, María Jesús Piñeiro Bello; a xerente de Galaria, Rocío Mosquera; e o xerente da área sanitaria de Ourense, Félix Rubial.

En representación da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; asistiu a directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, Sagrario Pérez Castellanos.

Os participantes no proxecto Life Resystal, iniciado no mes de setembro de 2021 e co horizonte posto en agosto de 2025, teñen por obxectivo desenvolver, demostrar, avaliar e difundir un marco para promover a resiliencia ao clima e aos retos que o cambio climático supón a todos os niveis. Para elo, desenvolveranse distintas actuacións nos sete hospitais piloto, entre os que están o Hospital Universitario de Ourense, o de Verín e o de Valdeorras. Cómpre remarcar que o Sergas é o único servizo de saúde de España que participa neste proxecto. Ademais, a nivel da Unión Europea, só o Sergas e o servizo de saúde francés forman parte desta iniciativa.





As actuacións a levar a cabo avaliarán os riscos do cambio climático para o sistema de saúde, trazando o perfil da rexión para definir os obxectivos nas políticas públicas a aplicar nos servizos de saúde, e mitigar así os efectos do cambio climático.

As obras incluídas este proxecto acaban de licitarse por un importe de 582.090 euros. En concreto, construiranse distintas infraestruturas e pérgolas verdes, que se conectarán entre si xerando espazos verdes, na praza de acceso ao novo edificio de hospitalización do Hospital Universitario de Ourense; un novo sistema de recollida e almacenamento de augas pluviais, no Hospital Público de Verín; e unha cuberta vexetal illante no de Valdeorras. Tamén se inclúe a monitorización destas iniciativas, así como dos obstáculos á hora de tomar medidas climáticas no sector sanitario.

Esta iniciativa vai supoñer un antes e un despois para o sistema sanitario público galego e para as políticas medio ambientais europeas a desenvolver nos vindeiros anos.

O obxectivo da xuntanza de onte foi compartir o traballo e a investigación realizados cos hospitais piloto e aplicalos a nivel de sistema sanitario así como identificar os principais riscos e retos climáticos aos que se enfronta o sistema sanitario. Esta xuntanza servirá de base para unha guía práctica para a resiliencia climática dos sistemas sanitarios.

Sinalar que o proxecto Life Resystal, cuxos colaboradores técnicos son a Universidade de Cambrigde; National Center for Scientific Research Demokritos; Acterra; Crisisoft; Health Care Without Harm Europe; Rina; Centro Hospitalier de Millau e General Hospital of Nikaia, conta cun orzamento total de 5,3 millóns de euros (55 m% de financiamento comunitario), sendo o Sergas o socio con maior orzamento.

Remarcar, finalmente, que o Sergas leva preto de vinte anos inmerso nun proceso de transformación cara a un sistema sanitario sostible e resiliente, poñendo en marcha iniciativas innovadoras que promoven a sustentabilidade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando