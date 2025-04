El sacerdote gallego que ha querido despedir al Papa en Roma: "Respeto y… alegría"

Marcos es un sacerdote de Lalín que no ha dudado en irse a Roma a despedir al Papa Francisco

Roma está siendo el centro de una multitudinaria despedida al Papa Francisco, con miles de personas llegadas desde todos los rincones del mundo para rendir homenaje al Pontífice. Entre los asistentes, un gallego que no ha querido dejar pasar la ocasión. Marcos es sacerdote en Lalín y ha viajado a la capital italiana para ese último adiós.

Marcos quiso compartir con COPE su experiencia, destacando la paciencia y el ambiente de respeto que se respira en la Plaza de San Pedro y sus alrededores: “Es una situación histórica para mí. La llegada aquí ha sido un momento muy especial, con mucho agradecimiento hacia el Papa Francisco, que ha sido un líder cercano a las personas”. Además, relata que pudo acceder a la Basílica dos veces, en la segunda lo pillamos haciendo cola. Para Marcos la organización está siendo ejemplar, a pesar de la gran afluencia de público.

las sensaciones en roma

En cuanto a su decisión de viajar a Roma, Marcos explicó que fue algo impulsivo. “Conocía al Papa personalmente. Tuve la oportunidad durante unas charlar. En ese entonces, recibí una invitación del obispo Carrasco Rouco para asistir a un curso aquí y, aprovechando la ocasión, conocí al Papa Francisco. Gracias también al Padre Carballo, que es natural de Ourense”, relató.

El sacerdote gallego destacó la importancia de esta despedida a nivel personal, señalando que el ambiente en Roma es una mezcla de tristeza por la pérdida, de respeto, pero también de gratitud por todo lo que el Papa Francisco representó para el mundo. “Lo que más siento en este momento es gratitud. Gracias a Dios por permitirme estar aquí y por todo lo que el Papa Francisco hizo durante su pontificado”, añadió.

el camino de santiago, presente en roma

Marcos menciona que no ha encontrado a otros gallegos durante su estancia en Roma, más allá del padre Carballo, pero que, en medio de la multitud, no ha dejado de sentirse orgulloso de sus raíces. “Me encontré con un hombre mayor, que me preguntó de dónde era. Al decirle que era de cerca de Santiago de Compostela, se mostró muy interesado, ya que él había recorrido muchos caminos”. Fue un momento de conexión muy bonito.

Al concluir, Marcos expresó su gratitud por la oportunidad de haber estado en Roma y por el legado que deja el Papa Francisco. "Siempre recordaré las palabras del Papa: 'Nunca olvides ser un pastor de amor y de misericordia'. Esa será mi guía", concluyó.

La despedida al Papa Francisco se demuestra como un evento de gran trascendencia, no solo en Roma, sino en todo el mundo, con miles de personas como Marcos que han viajado para rendir su último adiós a una figura tan significativa para la Iglesia y el mundo entero.