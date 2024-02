Rueda salienta o potencial de empresas como Partenón na dinamización do tecido industrial galego

Salientou a súa capacidade de innovación e competitividade

Destacou o traballo da Xunta por facilitar ás empresas as relacións coa Administración

Lembrou a figura de Adriano Marqués de Magallanes, fundador da empresa, que faleceu este decembro

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avalou hoxe o labor da empresa Partenón como un gran baluarte do tecido industrial galego, xa que “é mostra de Galicia Calidade, que compite en todo o mundo. Partenón é sinónimo de calidade”.

Fíxoo durante a visita que fixo esta mañá ás instalacións desta empresa do grupo Sagres en Redondela. Aí puido observar de primeira man o traballo desta compañía líder no sector do subministro integral de vestiario. Unha visita que dixo que tiña moitas ganas de facer: “comprometín a que en canto pasasen lestes días de tanto voráxine, aquí estabamos”.

O titular do goberno galego destacou a capacidade de innovación e de competitivade da empresa dirixida por Alejandro Marqués de Magallanes, á que destacou como “representante de tantas empresas familiares que hai en Galicia.”

Na súa intervención, Alfonso Rueda quixo poñer en valor o labor da Xunta de Galicia dando axuda a todas as empresas que forman o tecido produtivo autonómico. Así, reiterou o seu apoio para “ofrecer estabilidade, seguridade e confianza para os empresarios que están a investir en Galicia arriscando o seu patrimonio e creando postos de traballo.”

Por último, o presidente da Xunta de Galicia quixo lembrar a figura de Adriano Marqués de Magallanes, fundador de Partenón e pai do actual responsable executivo da empresa, que faleceu o pasado decembro. Rueda destacouno como “a alma máter de todo isto. Quen a empezou e quen a fixo grande, como o é agora”.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando