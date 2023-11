Rueda pon en valor as medidas da Xunta para propiciar desenvolvemento industrial, emprego de calidade e aumento do benestar en Galicia

Garante ao tecido empresarial “facilidades, portas abertas e certezas” por parte da Administración galega para que continúe a crear riqueza

Defende as iniciativas “pioneiras” do Goberno galego para crear riqueza social, como a futura Lei de Recursos Naturais e a sociedade mixta Recursos de Galicia

Enxalza como “sinónimo de éxito” a colaboración pública –privada

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, puxo en valor hoxe as medidas postas en marcha polo Goberno galego para impulsar o desenvolvemento industrial e empresarial en

e defendeu que, deste xeito, é como se crea emprego de calidade e aumentan os niveis de benestar na Comunidade.

“Os que xeran riqueza e emprego sodes vós, non as administracións. Por iso, nesta Xunta sempre atoparedes facilidades, nunca obstáculos, portas abertas, e non pechadas e certezas, e non inseguridades”, garantiulle ao tecido empresarial galego durante a súa participación na clausura da asemblea da Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao (Ourense).

Entre as medidas de apoio do Goberno galego, Rueda salientou o pulo ao solo empresarial e citou como exemplo o que se está a levar a cabo en San Cibrao, en Pereiro de Aguiar ou en Paderne de Allariz, entre outros máis territorios da comunidade. Ao que engadiu, as bonificacións do 30 % ou do 50 %. “Somos a única administración que bonifica todo o solo da súa propiedade”, enxalzou.

Nesta liña de actuacións para favorecer o desenvolvemento empresarial e industrial, apuntou á creación da futura Oficina Económica de Galicia que, segundo avanzou, servirá como canle única de comunicación cos empresarios, á vez que puxo en valor a simplificación de trámites que ten impulsado o Goberno galego.

O mandatario galego tamén fixo fincapé na aposta da Xunta por medidas pioneiras. En concreto, referiuse á futura Lei de Recursos Naturais ou a creación da sociedade mixta Recursos de Galicia, “proxectos sen precedentes para garantir que a riqueza natural de Galicia se traduza en riqueza social”, defendeu.

O presidente galego remarcou que todas estas medidas teñen como “fío común” a colaboración entre a Administración pública e as iniciativas privadas. “Sigamos traballando xuntos”, defendeu ao respecto, ao tempo que erixiu o tecido empresarial galego en xeral, e ao do Polígono de San Cibrao en particular, como “o mellor exemplo” de que a colaboración entre ambas é “sinónimo de éxito”.





