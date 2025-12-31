Rueda dibuja una Galicia para 2026 como 'refugio' frente al ruido y capital de las energías limpias

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado su mensaje de fin de año para reflexionar sobre los retos de Galicia, poniéndose metafóricamente las gafas de Castelao desde el Museo de Pontevedra. En su discurso, ha recordado que la arquitectura institucional, política y cultural de la Galicia actual fue soñada por intelectuales como Castelao, Risco, Brañas y Otero Pedrayo.

Rueda ha expresado su aspiración de hacer de Galicia "un refugio en el que las cosas se entiendan de otra manera", un lugar donde se siga "mirando a los ojos de las personas" frente a un mundo marcado por las redes sociales. Ha instado a aprender de los mayores, afirmando que "esas conversaciones, esos testimonios de cuando el tiempo pasaba a otra velocidad, pueden ayudarnos mucho a entender y adaptarnos mejor a nuestro mundo".

Gobernar sin entretener

El presidente ha defendido un modelo de gobierno previsible, alejado del ruido mediático. "Seguimos creyendo que los Gobiernos están para gobernar, no para entretener y mucho menos para indignar", ha señalado. Como prueba de ello, ha destacado que los Presupuestos de la Xunta para 2026 entrarán en vigor el 1 de enero, "como debe ser".

En esta línea, ha añadido que el objetivo de su gobierno es "dejarles a nuestras hijas e hijos una Galicia mejor, no en hacernos notar en medio del ruido", y ha reconocido que "las mejores decisiones no suelen ser las más impactantes y, a veces, ni siquiera son las más populares".

Al recordar el "frenético e intenso" 2025, ha mencionado los incendios de enorme virulencia que afectaron a Galicia y otros lugares el pasado verano. Ha asegurado que, tras los momentos de impotencia, se pusieron "manos a la obra de manera que ninguno de los afectados quedara sin ayuda", y ha hecho un llamamiento a "trabajar todos a una" para lograr un monte "más productivo y más protegido".

Los pilares de la Galicia del futuro

Uno de los compromisos centrales de su discurso ha sido la vivienda, que considera "una condición indispensable para que cada quien pueda construir su propia vida" y no "un bien de lujo". Rueda ha insistido en el objetivo de duplicar el parque público de vivienda durante esta legislatura y ha asegurado que en 2026 estarán en marcha 4.000 nuevas viviendas destinadas a jóvenes que se emancipan y a los nuevos residentes, que sumaron más de 44.000 personas en 2025.

La investigación y la innovación se presentan como "los pilares de un crecimiento robusto". El presidente ha destacado que cada año se invierten más de 1.000 millones de euros en I+G+i gallega y que la comunidad contará con el superordenador público más potente del sur de Europa y una de las seis nuevas fábricas de Inteligencia Artificial del continente. "No es un relato de ciencia ficción: es la crónica de la Galicia de hoy", ha aseverado.

Rueda ha reafirmado el compromiso con la marca Galicia Calidade, que representa no solo productos, sino "todo un estilo de vida". Ha advertido que la Xunta seguirá alzando la voz "contra ese proteccionismo comercial que cierra puertas injustamente y que castiga a quien lo hace bien, como nuestros productores gallegos".

También ha señalado que Galicia tiene las condiciones para convertirse en una de las capitales de la economía circular y de las energías limpias, gracias a sus recursos, talento y estabilidad institucional. Ha mencionado la necesidad de que estos nuevos sectores sigan la estela de industrias consolidadas como la textil, la agroalimentaria y la automoción.

Bienestar y cohesión social

Ante el creciente coste de la vida, que dificulta "llenar la cesta de la compra", el presidente ha abogado por procurar que la tierra "produzca cada vez más riqueza y que esta se reparta con justicia". Ha asegurado que las instituciones gallegas son "fuertes y creíbles" y garantizan que la voz de Galicia "nunca jamás vuelva a ser ignorada" para combatir los agravios que aún persisten.

En materia de educación, ha recordado que Galicia es "líder en la regulación de las pantallas en el campo educativo" y en la prohibición del consumo de bebidas energéticas a menores. Ha calificado la educación como "la herramienta más poderosa para garantizar el avance del país" y ha prometido no escatimar recursos para una formación "de excelencia, pública y gratuita". Además, ha manifestado el compromiso de trabajar para "acabar con el acoso escolar".

El discurso también ha incluido un firme compromiso para "acabar con cualquier clase de violencia, y muy especialmente, con la violencia contra las mujeres", a la que ha calificado como "una lacra para el conjunto de la sociedad".

Rueda ha puesto en valor el sistema sanitario público gallego, del que ha dicho que ofrece "el calendario vacunal más completo del mundo", amplios programas de cribado y tratamientos punteros contra el cáncer. Seguir avanzando en esta senda, ha afirmado, "es una obligación irrenunciable".

Finalmente, ha cerrado su intervención con una llamada a la unidad y la ambición, citando una famosa estampa de Castelao: "No le pongáis tachas a la obra mientras no se finaliza. El que piense que va mal que trabaje en ella, hay sitio para todos". Un mensaje con el que ha querido reflejar que la construcción del futuro de Galicia "es una tarea colectiva" que "no excluye a nadie".