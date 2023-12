Rueda destaca o grande aumento do impacto económico e social do Camiño de Santiago en Galicia nos últimos 30 anos

Salienta que o ano 1993 supuxo “un antes e un despois” para esta ruta de peregrinación coa creación da rede pública de albergues, o incremento no investimento e o impulso do Xacobeo

Anima a seguir “medrando con sentidiño sen esquecer o que somos e que debemos conservar” e traballando no Camiño do futuro

A Xunta destina 140 M? ata 2027 a consolidar o Camiño como un modelo turístico sostible e accesible



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe durante o acto de celebración do 30º aniversario da declaración do Camiño Francés como Patrimonio da Humanidade pola Unesco, o aumento do impacto económico e social do Camiño de Santiago na comunidade galega nas últimas décadas e resaltou o “éxito colectivo” que supón pechar este 2023 con récord histórico de peregrinos a pesar de non ser Ano Xacobeo.

“Estes 30 anos nos teñen que encher de orgullo polo que conseguimos colectivamente e agora que encaramos dentro de moi pouco tempo esa década xacobea imos seguir traballando así para que os que, dentro doutros 30 anos lles toque avaliar o que se fixo nestas tres décadas poidan dicir que as cousas se fixeron ben e que un Camiño que ten moitos séculos de historia séguese mantendo tan saudable como o primeiro día”, manifestou.

Na súa intervención, Rueda recoñeceu que aínda que o Camiño de Santiago leva actuando como nexo de pobos e culturas desde hai séculos, o ano 1993 supuxo “un antes e un despois”, logo de obter o recoñecemento da Unesco e de celebrarse o Xacobeo 93, que permitiu que os Anos Santos transfiran a esfera relixiosa para converterse en todo un referente sociocultural no que se implica toda a comunidade.

Así mesmo, quixo agradecer a todos os axentes que conforman dito Camiño como, por exemplo, as distintas entidades que colaboran como a Asociación de Municipios do Camiño de Santiago (AMCS)

–coorganizadora do acto de hoxe– ou os concellos de fóra de Galicia que tecen unha rede para que a experiencia sexa satisfactoria. “Temos o enorme privilexio de ser o final de todos os camiños, pero tamén a responsabilidade de pensar que todos os que chegan a Santiago antes pasaron por moitísimos sitios e merecen que a experiencia sexa igual de boa en todas partes”, indicou.

Neste sentido, quixo agradecer tamén de xeito especial o labor levado a cabo por Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, que acadou o pasado ano o título de Embajador de Honor del Camino de Santiago e do que louvou que apostase pola promoción do Camiño nos anos 90.

Tal e como explicou o presidente autonómico, desde entón multiplicouse o investimento para mellorar, conservar e promocionar a ruta xacobea; creouse a rede pública de albergues que xa conta con 4.200 prazas e o Camiño converteuse nun motor da economía da comunidade e un dos principais atractivos do turismo en Galicia.

No que vai de 2023 xa son máis de 444.000 os cidadáns que recolleron a súa compostela e, tal e como salientou o presidente, Galicia volveu bater un récord histórico de peregrinos a mes e medio de finalizar o ano a pesar de non ser Xacobeo.

Pese a estas cifras, Rueda animou a seguir “medrando con sentidiño sen esquecer o que somos e que debemos conservar” e traballando no Camiño do futuro que pasa por ser máis sostible, máis accesible e no que haxa unha maior colaboración público–privada. Para iso e coa mente xa posta no vindeiro Ano Santo, a Xunta ten en marcha un plan específico, dotado de 140 millóns de euros ata 2027.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando