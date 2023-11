Rueda defende a xestión económica responsable da Xunta que ten situado Galicia como a comunidade que menos incrementou a súa débeda

“Temos unha política económica que decidiu non hipotecar as xeracións que viñan despois ao tempo que facer uns servizos públicos sostibles”, defende



Destaca que é a cuarta comunidade con menos débeda per cápita, cando no 2009 era a sexta con maior endebedamento

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, salientou hoxe o feito de que Galicia é a comunidade que menos ten incrementado a súa débeda e que atribuíu á xestión “responsable” que ten exercido o Goberno galego nesta materia nos últimos 14 anos.

Rueda no Pleno do Parlamento en referencia á xestión económica do Executivo galego, que ten posibilitado que, na actualidade, a cada galego lle correspondan 2200 euros menos de débeda pública que ao español medio.

O mandatario galego contrapuxo esta xestión coa practicada polo Goberno bipartito do PSdeG e BNG ao que lle reprochou que cada ano que estiveron na Xunta incrementaron a débeda un 23 % de media anual, mentres que a Xunta logrou reducir esta porcentaxe ao 6 %.

Do mesmo xeito, puxo en valor que a débeda sobre o Produto Interior Bruto (PIB) está na actualidade 6,5 puntos por debaixo da media estatal, cando no 2009 estaba por riba. Ademais, salientou que Galicia é na actualidade a cuarta comunidade con menos débeda por cápita, o que confrontou coa situación que rexistraba hai 14 anos, na que se situaba como a sexta autonomía con maior endebedamento.





