Román Rodríguez reclama que o Goberno central incremente os fondos europeos destinados ao galego

Advirte que só prevé dedicar a linguas cooficiais 30 millóns de euros dos 1.100 existentes no PERTE lingüístico, algo que resulta “insuficiente”

Pide un “apoio específico” que contribúa á necesaria integración nas contornas dixitais por parte das linguas cooficiais

Mantivo un encontro coa comisionada especial para a Alianza pola Nova Economía da Lingua, Cristina Gallach, coa que visitou as instalacións do Edificio Fontán, sede dos investigadores que están a traballar na posta en marcha do ‘Proxecto Nós’

“Queremos poder falar con Siri, Alexa ou Google no idioma co que máis cómodos nos sintamos para ingresar sen obstáculos na realidade económica global. Iso require o compromiso de todos”, expresa o titular de Cultura da Xunta



O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, reclamou hoxe ao Goberno central que incremente os fondos europeos destinados á lingua galega para contribuír á súa total incorporación á realidade dixital. Así o manifestou en Santiago no marco dunha xornada para dar a coñecer ao público xeral, universidades, empresas e administracións públicas o Proxecto Nós de intelixencia artificial ao servizo da lingua galega, na que a comisionada especial para a Alianza pola Nova Economía da Lingua, Carmen Gallach, e diversos expertos tiveron a oportunidade de coñecer o traballo que se está a facer en Galicia.

Como expresou, “a incorporación do galego e das outras linguas oficiais ás contornas dixitais debe ser un compromiso de todas as administracións e entidades porque é unha garantía para a súa preservación e promoción”, indicou. Neste sentido, considerou insuficientes os fondos destinados ás linguas cooficiais no Proxecto Estratéxico para a Recuperación e a Transformación Económica (PERTE) Nova Economía da lingua aprobado polo Goberno central que, cun investimento global de 1.100 millóns de euros de investimento, destina só 30M? a apoiar proxectos en linguas cooficiais.

“A porcentaxe final é moi inferior ao importe total das iniciativas en desenvolvemento para a promoción das linguas cooficiais, tendo en conta, que, por exemplo só o Proxecto Nós custa máis de 15M?. É preciso un apoio específico a linguas como o galego para asegurar a súa integración na transformación dixital da sociedade porque queremos poder falar con Siri, Alexa ou Google no idioma co que máis cómodos nos sintamos e, ademais, queremos facelo para ingresar sen obstáculos na realidade económica global”, aseverou Román Rodríguez.

Neste sentido, puxo como exemplo traballo coordinado que xa se está a facer desde Galicia con iniciativas como o Proxecto Nós de Intelixencia Artificial ao servizo da lingua galega, para o que Xunta e Universidade de Santiago inxectaron os primeiros 750.000 euros para visibilizar os primeiros traballos. Indicou que se trata dunha iniciativa

que chegará ás tres universidades galegas no marco da Estratexia Galega de Intelixencia Artificial e ao que se pretende dedicar un total de 15,5M?, o maior investimento directo na promoción do galego en toda a historia, para o que, reiterou, será necesario o compromiso e a implicación de todos.

No contexto das conferencias celebradas hoxe, o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades mantivo, ademais, un encontro coa comisionada especial para a Alianza pola Nova Economía da Lingua –que participou nun dos relatorios– e coa que visitou, xunto ao presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor F. Freixanes, e a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, o Edificio Fontán da Cidade da Cultura de Galicia, sede na que o equipo do Proxecto Nós está a comezar os seu traballos.

A xornada serviu para seguir dando pasos neste proxecto abríndoo á cidadanía, universidades, empresas e administracións públicas

Xunto ao

conselleiro de Cultura, participaron na inauguración o reitor da USC, Antonio López, a directora da Oficina de Apoio Estratéxico e Planificación da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, María Bobillo, e a comisionada especial para a Alianza pola Nova Economía da Lingua, Cristina Gallach.

O director do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS), Senén Barro, moderou a mesa redonda A importancia da tecnoloxía da linguaxe na sociedade e na economía coa participación de Cristina Gallach, xunto ao expresidente da Sociedade Española para o Procesamento da Linguaxe Natural, Manuel Palomar; o director do Instituto da Lingua Galega, Xosé Luis Regueira; a directora da Unidade Text Mining do Barcelona Supercomputing Center, Marta Villegas; o vicedirector do HiTZ (Basque Research Center for Language Technologies), Germán Rigau i Claramunt.

Tamén se celebraron distintos relatorios sobrea orixe, estado actual e futuro do Proxecto Nós a cargo de varios investigadores que están a traballar nesta iniciativa tanto do CiTIUS como Instituto da Lingua Galega, ambos dependentes da USC.

O Proxecto Nós é unha iniciativa estratéxica na que a Xunta e as universidades galegas están a traballar para conseguir a presenza do galego en asistentes de voz, subtitulación automática de contidos audiovisuais, apoio ao diagnóstico médico, servizos de teleasistencia avanzada, tramitación administrativa a través de asistentes virtuais, entre outras accións, que garantirán a presenza da lingua galega nas contornas dixitais.

Vén de entrar na súa segunda fase na que este ano os investigadores poderán avanzar no traballo de campo, deseñarán prototipos dos recursos, experimentarán cos primeiros demostradores e crearán bancos de voz a disposición de toda a cidadanía para facilitar que empresas empreguen o galego nas súas tecnoloxías, entre outras accións.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.