Rivo destaca a importancia das voces femininas do audiovisual para derrubar barreiras de xénero

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade participou na entrega dos III Premios Mulleres no Foco, organizados pola Deputación de Pontevedra en cotaboración coa Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais

Puxo en valor o traballo das creadoras para narrar a complexidade do ser humano en toda a súa diversidade

O orzamento para a área de Igualdade subirá o ano que ven un 13,65% ata rozar os 54 millóns de euros

A Xunta de Galicia porá en marcha en 2024 un plan de formación e contratación para a incorporación de mulleres en actividades fortemente masculinizadas, ao que destinará máis de 2,2 millóns de euros



A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, participou no acto de entrega dos III Premios Mulleres no Foco que organiza a Deputación de Pontevedra coa Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais, para recoñecer o labor das profesionais do sector do audiovisual no eido da igualdade e no impulso do emprego feminino.

Rivo destacou a importancia das voces femininas do audiovisual “para narrar a complexidade do ser humano en toda a súa diversidade”. Dedicou os seus parabéns ás tres premiadas na gala e ao conxunto das nominadas, por inspirar a futuras xeracións de creadoras e por demostrar, con feitos, que as barreiras de xénero neste sector “están feitas para ser derrubadas”.

O certame recibiu vinte candidaturas nas modalidades de fotografía, dirección e produción que amosan o dinamismo do sector e a creatividade das profesionais. As propostas foron presentadas por entidades locais, culturais e profesionais do audiovisual co obxectivo de brindar recoñecemento a perfís con perspectiva de xénero, a impulsoras do emprego feminino no sector e a mulleres con talento ou con traxectoria destacable.

A Xunta de Galicia está a deseñar medidas para a igualdade plena no eido laboral e social. No ámbito audiovisual, a Secretaría Xeral da Igualdade apoiou este ano a Residencia do Festival Internacional de Cinema de Bueu, un programa formativo desenvolvido con 4 cineastas na Illa de Ons co propósito de favorecer a participación e o impulso dos traballos cinematográficos en feminino.

En 2024, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade contará cuns orzamentos expansivos para a igualdade e a loita contra a violencia de xénero. Acadaranse os 53,9 millóns de euros, que supoñen un incremento do 13,65% respecto de 2023

A Xunta de Galicia porá en marcha, así, o ano que vén, un plan de incentivos para empresas para formar e contratar mulleres en sectores fortemente masculinizados. Destinará máis de 2,2 millóns de euros para formar e contratar unhas 300 mulleres para que se incorporen a sectores laborais nos que teñen pouca presenza. O mundo dixital e das novas tecnoloxías son algún dos campos nos que as mulleres aínda están infrarrepresentadas.

En paralelo, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade seguirá a impulsar plans de igualdade empresariais, medidas de conciliación e campañas, como Ti Elixes, nas que se pretende sensibilizar a nenas e mozas de que poden elixir a ocupación que desexen, sen estereotipos de xénero.

Rivo incidiu, para rematar, na necesidade de que a sociedade recoñeza a forza do cinema en feminino e a apoie. Felicitou ás nominadas na gala da Deputación de Pontevedra

pola súa paixón e valentía, co afán, dixo, de que o certame sirva de chamada á acción para que a igualdade e a representación feminina no sector sexa unha realidade palpable.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando