Lo que lleva en la mochila el presidente de Galicia, Alfonso Rueda: "Muy útil"

Alfonso Rueda cumple 100 días como presidente de la Xunta de Galicia. Son los cien primeros días de gobierno, tras ganar sus primeras elecciones autonómicas como candidato, al margen de Núñez Feijóo.

Rueda (Pontevedra, 1968) reivindica su propio estilo, tras años como número 2 del exmandatario Feijóo y, tras las elecciones del 18 de febrero, se ha ganado su lugar.





En estos días hace balance de los compromisos electorales que son una realidad: en estos meses se ha puesto en marcha la gratuidad de los primeros gastos para adoptar un animal de compañía. También los trámites para que desde el próximo curso la primera matrícula universitaria sea gratis, el impulso de las 1.000 nuevas plazas públicas de residencias, centros de día y centros de discapacidad, el establecimiento de suelo público empresarial gratuito para los primeros 8 años.

De la medida que se siente más orgulloso es de la matrícula universitaria. Según explica: “Dijimos que las matrículas serían gratuitas el primer año para todos los cursos y, a partir de ahí, para los que aprobasen. Y me siento orgulloso porque eso está ahí y fue complejo ponerlo en marcha en poco tiempo. Y ya está”.

Rueda también recuerda que su compromiso es duplicar el parque público de vivienda: “Tiene que llegar a 8.000 en cuatro años, además de las que hagan promotores privados. No sobra el tiempo y ahora están en marcha 400. Eso implica colaboración de concellos”.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA: “MÁS NECESARIO QUE NUNCA QUE NOS SENTEMOS TODOS”

Rueda insiste en que el gobierno central tiene que sentarse a negociar con todas las comunidades autónomas y no solo con Cataluña, de manera bilateral.

En su momento se pactó el actual sistema: “Las singularidades que entonces se tenían en cuenta, es necesario actualizarlas. Todo lo que tiene que ver con dispersión geográfica que encarece servicios, sigue ahí y la población envejece. Moncloa negocia solo con Cataluña y ahora es más necesario que nunca que nos sentemos todas las comunidades. No solo el gobierno con una o con dos. Que volvamos a hablar del modelo, de lo que hay que actualizar y de lo que hay que mantener. Algunas cosas nos valen y otras hay que modificarlas”.

El mandatario gallego explica que Galicia tendrá presupuestos, en tiempo y forma, a partir del 1 de enero de 2025: “Y el techo de gasto lo fijaremos antes de que termine el mes, sino en septiembre. En todo caso, en plazo”.

Alfonso Rueda recuerda que sigue a la espera de reunirse con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque, explica, ahora lo ve más complicado porque: “Está más ocupado con problemas judiciales/personales”. Así que en San Caetano siguen sin noticias de poder encajar ambas agendas, aunque esa reunión ya tendría que haberse producido.

CRISIS MIGRATORIA

Galicia es un pueblo solidario. Asegura el mandatario autonómico que los gallegos fuimos emigrantes: “Sabemos de lo que estamos hablando y somos un pueblo acogedor”.

Pero en la Xunta reconocen su malestar por las formas: “Lo que no puede ser es que se quiera cambiar la ley de extranjería simplemente para decir que las comunidades autónomas tenemos que aceptar todo lo que mande el gobierno. No puede ser que no haga nada, como sí hacen otros países europeos, por actuar en las fronteras, en países de origen… y piense que lo único que cuando lleguen a Canarias, se saque los problemas de encima, mandando a las comunidades autónomas sin previo aviso, al ritmo que quiera y con una financiación muy puntual. Los migrantes son personas que deben ser bien atendidas”.

EL ESTILO RUEDA:

Rueda tiene una personalidad diferente a la de su predecesor. Sus allegados coinciden en señalar que es más cercano. Le gusta hacer rutas en moto y nos confiesa que, a veces, va a trabajar en su vehículo de dos ruedas, pero solo cuando la cita laboral no requiere de traje: “Porque andar en moto con traje es complicado, pero en fin de semana sí lo hago”. Es de los motoristas que ya se ha caído, aunque, por fortuna, “estando parado, que cuenta como caída, pero no es lo mismo, por las consecuencias”.

Rueda no es de los que pone siete alarmas en el móvil para levantarse: “Me pongo una alarma y me levanto para hacer ejercicio y pongo la radio”. Es oyente de radio. De hecho, nos explica que en sus viajes en moto suele escuchar la radio mientras viaja.

¿Qué lleva en la mochila? Una de las imágenes clásicas de Rueda es llegando al Parlamento de Galicia con una mochila al hombro. De hecho, el mandatario utiliza ese icono, el de la mochila, en alguna publicación de redes sociales. Rueda lleva algún papel que necesita: “Que a veces leo y a veces no”, pero también su Ipad, gafas, también gafas de sol y rotuladores y subrayadores.