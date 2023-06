O Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares superará os 830 centros integrados o vindeiro curso

A Xunta abre o prazo para que 25 centros se sumen a esta iniciativa ata o 14 de xullo

A convocatoria dá prioridade aos centros do rural e fai fincapé na adquisición de fondos en librarías de proximidade, incidindo nos materiais en lingua galega e de atención á diversidade

O obxectivo desta iniciativa é continuar mellorando estes espazos, a través da renovación dos seus recursos, para impulsar a comprensión lectora

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2023

A Xunta de Galicia vén de abrir o prazo para incorporar 25 novos centros educativos públicos ao Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (

Plambe

). Deste xeito, a iniciativa máis coñecida do Plan Lía (Lectura, Información e Aprendizaxe) 2021/2025 superará o vindeiro curso os 830 centros integrados, xa que na actualidade forman parte deste rede 807 centros, dos que 754 son públicos e 53 concertados.

O orzamento total da convocatoria, que contempla tanto os colexios e institutos de nova incorporación como os que continúan participando na iniciativa, é de 1,5M?. As asignacións para os 25 centros de nova incorporación estarán destinadas á actualización dos fondos documentais da biblioteca escolar, á renovación do mobiliario e outro equipamento necesario.

No caso dos centros que renovan no programa, poderán acceder a axudas para fondos (os que se integraron nas convocatorias 2005/06 a 2022/23), para renovar mobiliario e outros equipamentos (convocatorias entre o 2013/14 e o 2018/19, así como a de 2022/23) ou para gastos de funcionamento (só para os centros incorporados no curso 2022/23).

Ademais, os centros incluídos neste programa poderán recibir formación específica, así como asesoramento a través da asesoría de bibliotecas escolares da Consellería.

Como é habitual, a convocatoria incide na adquisición de fondos nas librarías de proximidade e dá prioridade aos centros do rural, de tal forma que, en igualdade de puntuación, terán preferencia os situados en concellos de menor poboación. Ademais, establécese que nos fondos adquiridos con cargo ao plan deberán incluírse materiais destinados á atención da diversidade e que un mínimo do 50% dos fondos mercados deberán estar en lingua galega.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 14 de xullo. Os centros interesados realizarán todo o proceso a través da

aplicación informática

de Bibliotecas Escolares. Xunto coa súa solicitude, deberán incluír documentos como a programación da biblioteca e as súas liñas prioritarias, o profesorado implicado no desenvolvemento das actividades ou unha memoria descritiva das accións realizadas en relación coa organización da biblioteca escolar, ou fomento da lectura, entre outras.





