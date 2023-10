Os orzamentos da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade na provincia de Ourense para 2024 acadan preto de 70 M€

A partida máis elevada, 41 M?, destínase a infraestruturas viarias, o que permitirá, entre outras actuacións, impulsar a mellora da OU–533 entre Valdeorras e A Gudiña ou da OU–540, na Baixa Limia, con 1,5 M? en 2024 e compromisos plurianuais para os vindeiros anos por importe de 18 M?

As contas blindan as obras de conservación e seguridade nas estradas, dirixindo case 9 M? ao reforzo dos firmes, á eliminación de puntos negros e á vialidade invernal

A Xunta comezará nas vindeiras semanas a senda que unirá Ourense de norte a sur, ao paso pola intermodal, a Ponte Vella e Expourense, reservando 4 M? en 2024

A Axencia Galega de Infraestruturas, en colaboración coa Consellería de Facenda, iniciará en 2024 o Centro de Excelencia en Ciberseguridade en San Cibrao das Viñas, cunha partida de 4,1 M? no vindeiro exercicio



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade mobilizará o vindeiro ano 68,61 millóns de euros na provincia de Ourense, o que supón un investimento per cápita de 225,49 euros, segundo recolle o proxecto de Lei de Orzamentos remitido hoxe ao Parlamento galego.

As actuacións en materia de infraestruturas viarias reciben a partida orzamentaria máis elevada da Consellería nesta provincia, cun investimento de 41,15 millóns de euros.

Con estes investimentos, a Xunta proseguirá co reforzo da accesibilidade na provincia, impulsando actuacións como a mellora da OU–533 entre Valdeorras e A Gudiña ou da OU–540 no acceso á Baixa Limia, cun investimento en 2024 de 1,5 M? e compromisos plurianuais para os vindeiros exercicios por importe de 18 M?.

Tamén se reflicte nos presupostos o impulso da circunvalación leste de Ourense, no teito entre a OU–105 e a N–525, con 250.000 ? en 2024 e partidas plurianuais para os próximos anos por importe de 6,5 M?, que posibilitarán facer realidade a intervención.

A mobilidade peonil e ciclista verase reforzada co inicio, xa nas vindeiras semanas, da nova senda que comunicará a cidade de norte a sur, ao paso pola intermodal, a Ponte Vella ou Expourense. A esta intervención destínase un orzamento de 4 M? no vindeiro exercicio.

A aposta pola mobilidade segura e sostible tamén se materializará no resto da provincia coa construción de máis sendas peonís e ciclistas, dirixindo a este fin 2,2 M? en 2024.

As contas da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade blindan a conservación e a seguridade viaria das estradas autonómicas na provincia, permitindo continuar coas melloras de firme, a eliminación de treitos de concentración de accidentes ou a vialidade invernal, destinando preto de 9 M? de investimento.

O Goberno galego promoverá, ademais, a dixitalización na rede viaria da provincia, para avanzar cara a unha mobilidade dixital e conectada, cunha partida o vindeiro exercicio de 450.000 ?.

Os orzamentos da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade recollen partidas que suman preto de 1 M? para levar a cabo actuacións de conservación de estruturas, obras de paso, noiros e muros nas estradas autonómicas.

Ademais, froito da colaboración coa Consellería de Facenda, a Axencia Galega de Infraestruturas comezará o vindeiro ano a execución do Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia no Parque Tecnolóxico de Galicia, en San Cibrao das Viñas. Para isto, a Xunta destina en 2024 un orzamento de máis de 4 M? e proxecta un compromiso de case 2,3 M? na vindeira anualidade.

O vindeiro ano, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade seguirá executando actuacións no ámbito das infraestruturas sanitarias na provincia, cuxos investimentos figuran nos Orzamentos da Consellería de Sanidade.

Así, proseguirá o desenvolvemento do Plan director do Hospital de Ourense, avanzando na ampliación do complexo, cun investimento de 23,1 M? no vindeiro exercicio.

A construción de novos centros de saúde será un dos puntos centrais nesta liña de acción, con investimentos que en 2024 suman 2,6 M? para darlle pulo aos novos centros de saúde de Muíños, Boborás e A Rúa, cuxas obras se encargará de executar a Axencia Galega de Infraestruturas por encomenda da Consellería de Sanidade.

En relación ao eido do transporte, a Dirección Xeral de Mobilidade investirá o próximo ano 24,13 M? na provincia, dos que 15,2 M? se destinarán ao mantemento dos servizos do Plan de Transporte Público de Galicia, para garantir a prestación de servizos que respondan mellor ás necesidades dos cidadáns. Ao mantemento da gratuidade no transporte público autonómico para os menores de 21 anos da provincia que empreguen a tarxeta Xente Nova resérvase un investimento de preto de 1 M? no vindeiro exercicio.

Continuarase, ademais, coa mellora da accesibilidade e da conectividade das paradas de autobús na rede viaria autonómica, así como co reforzo da mobilidade sostible, con actuacións ás que se dirixirán preto de 5 M?.

Impulsar áreas de estacionamento seguro e protexido para os transportistas será outro eixe de acción da Xunta en 2024, ao estar xa convocadas as primeiras axudas para a transformación de espazos que xa existen nas rutas de tránsito en áreas certificadas de estacionamento protexido para os profesionais do sector; e co impulso á creación dunha área de aparcamento seguro para camións no polígono de San Cibrao das Viñas. Para esta última iniciativa, os orzamentos da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade recollen un investimento de 150.000 ?, que se sumarán ás achegas da Consellería de Emprego, da asociación de empresarios e da Deputación Provincial.

No que se refire ás actuacións hidráulicas, Augas de Galicia prevé un investimento de máis de 2,6 M? para prestar apoio aos concellos nas súas competencias de saneamento, abastecemento e depuración, especialmente os do rural e máis pequenos, con menos capacidade de investimento.

Entre as intervencións previstas, destaca a colaboración da Xunta na renovación da tubaxe desde Pazos de Arenteiro á estación de tratamento de auga potable, nos concellos de Leiro e Boborás; a mellora da rede de saneamento e abastecemento no Navallo, en Riós; ou a mellora do abastecemento, saneamento e recollida de pluviais no núcleo da Derrasa, no concello do Pereiro de Aguiar.

As contas de Augas de Galicia tamén contemplan unha partida de case 500.000? para desenvolver o Plan de saneamento proxectado para a comarca de Verín.





