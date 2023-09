Nova Galega de Danza inicia co apoio da Xunta as celebracións do seu 20º aniversario coa estrea de 'Berro'

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais participa na presentación do espectáculo que se verá o sábado 30 ás 20,00 h. por vez primeira no Pazo da Cultura de Narón no marco da Rede Galega de Teatros e Auditorios

A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades contribúe a través das axudas á creación escénica á produción deste espectáculo, con dirección de Jaime Pablo Díaz, coreografía de Sharon Fridman e sete bailaríns sobre as táboas

Narón (A Coruña), 25 de setembro de 2023

A compañía Nova Galega de Danza inicia os actos de celebración do seu 20º aniversario coa estrea este sábado 30 en Narón do seu novo espectáculo: Berro , producido co apoio da Xunta de Galicia e programado no marco da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Esta montaxe de gran formato, que reunirá sobre as táboas un corpo de baile de sete intérpretes, é unhas das 29 producións de danza, novo circo, maxia e teatrobeneficiarias das subvencións outorgadas o pasado ano á creación escénica, liña de axudas á que a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades destina 800.000 euros.

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participou esta mañá na presentación aos medios de Berro, cuxa estrea se celebrará no Pazo da Cultura de Narón este sábado 30 de setembro ás 20,00 h. No acto tamén interviñeron o director de Nova Galega de Danza, Jaime Pablo Díaz; o responsable artístico da peza, Sharon Fridman e voceiros doutras entidades patrocinadoras.

O representante da Xunta gabou a traxectoria de Nova Galega de Danza, formación que tras dúas décadas de traballo, acadou por méritos propios o status de “referente para o conxunto do sector escénico” e de gran plataforma de lanzamento para multitude de profesionais da danza. Destacou, ademais, a proxección exterior dunha formación que se converteu na primeira compañía de baile galega en ser galardoada nos Premios Max das artes escénicas.

Na súa intervención, o responsable de Industrias Culturais lembrou así mesmo a “frutífera colaboración” que ao longo dos anos se estableceu entre Nova Galega de Danza e o Centro Coreográfico Galego da Xunta. Neste senso, lembrou as diferentes montaxes da compañía que viron á luz grazas ao programa de coproducións da unidade institucional de danza: Tradición, Son e Credo.

A liña de coprodución que impulsa o Centro Coreográfico Galego, así como a modalidade de danza dentro das axudas á creación escénica coa que se contribúe a estrea de Berro, contémplanse como ferramentas fundamentais no Plan Integral para a Danza en Galicia. Nesta folla de ruta, posta en marcha polo Executivo galego tras un proceso de diálogo co sector, establécense as prioridades e metas para fortalecer a vertente profesional desta disciplina.

En Berro, Nova Galega de Danza preséntanos un espectáculo que procura recuperar a memoria colectiva. A montaxe configúrase ao redor do baleiro que supón ser individuos solitarios e illados nunha sociedade carente de memoria. A través do movemento, trázase unha viaxe que conecta cos estados emocionais e que amosa a importancia de recobrar a esencia ancestral.

O corpo de baile está conformado por Inés Vieites, Estefanía Gómez, Alba Cotelo, Laura Santamariña, Ricardo Fernández e Iván Villar, gañador do Premio Max ao mellor intérprete masculino de danza en 2021. A este elenco cómpre sumarlle a Jaime Pablo Díaz, que combinará o traballo coreográfico coa responsabilidade da dirección xeral do espectáculo.

O equipo artístico tamén inclúe a dirección coreográfica do galardoado artista israelí Sharon Fridman, quen tamén asume a iluminación, e a música do compositor coruñés Sergio Moure de Oteyza.

As entradas para a estrea do sábado pódense adquirir na páxina web do Padroado de Cultura de Narón. A xira de Berro continuará no Teatro Principal de Ourense o 28 de outubro e no Auditorio Municipal Cine Alovi das Pontes de García Rodríguez, o 2 de decembro, tamén estas dúas últimas funcións como parte da programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios que cofinancia a Xunta de Galicia.





