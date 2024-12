La Nochevieja en el servicio de Urgencias en Santiago: "Anécdota surrealista con un zapato…"

Mientras algunos disfrutamos, a otros les toca trabajar. La noche de Nochevieja suele ser larga para quien decide despedir el año de fiesta, pero más larga para quien vela por la seguridad y salud de todos.

¿Cómo es la Nochevieja en un servicio de Urgencias? Nos lo cuenta el médico Marcos Lebrero, que lleva varios años trabajando en la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero.

"Esta noche, para nosotros, es una noche más, pero con el matiz de que, en cuanto a urgencias, es la noche más larga del año". Durante el día, las urgencias más comunes tienen que ver con enfermedades respiratorias. Si bien, este año: "No vamos a ver tantas porque aún no hemos llegado al pico de los principales virus respiratorios invernales". Por la noche las circunstancias cambian: "Alguna caída y lo que no nos gusta ver… Por desgracia, accidentes de tráfico e intoxicaciones etílicas asociadas ambas".

La madrugada se hace larga para quien está en el hospital: "A veces tienes que dar una mala noticia y por eso pedimos a la gente que sea prudente, que se coja el coche lo menos posible. Sabemos que es inevitable tomar alguna copa hoy".

LA ANÉCDOTA SURREALISTA DE UNA NOCHEVIEJA EN SANTIAGO

Marcos Lebrero recuerda una anécdota de hace tres años: "Vino sobre las cinco de la madrugada porque no era capaz de desabrocharse el zapato. Alguna anécdota curiosa siempre nos deja esta noche". Y la pregunta del millón, ¿Puedo descalzarse? "Lo dejamos esperar un rato en la sala porque no nos parecía una urgencia como para venir aquí esa noche. En el triaje nos ponía que no era capaz de sacárselo, pero cuando le tocaba ya no estaba en la sala".

A este médico no le importa trabajar en el turno de Nochevieja y primeras horas del nuevo año: "Me ha quedado atrás ya eso de ir por ahí, por la noche. Ahora paso la noche aquí, con los compañeros de trabajo".

¿CELEBRAN LA NOCHEVIEJA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS?

Los que trabajan en los servicios sanitarios en la Nochevieja también celebran la entrada del nuevo año.

Lebrero nos cuenta que a partir de las once de la noche preparan una mesa para que los compañeros se vayan incorporando, en función de la disponibilidad y para que no quede el servicio desatendido: "Todos los años organizamos una pequeña cena de todos los trabajadores y cada uno se va uniendo progresivamente. Unos van entrando y otro salen". No llegan a estar todos juntos, pero sí tienen un momento especial.

¿Y qué cenan? No hay marisco "porque lo de ensuciarse tanto las manos y lavarse las manos y atender a los pacientes no es muy higiénico… Pero suele haber embutido, tortilla, empanada, croquetas y unas tostadas para untar, además de refrescos y agua".

Gracias a los que trabajan estas horas y muy feliz año nuevo.