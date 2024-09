El motivo por el que el presidente de Galicia vuelve a las aulas donde estudió Derecho

Desde este lunes, 9 de septiembre, miles de universitarios vuelven a las aulas en Galicia. Se retoma, así, la normalidad del curso en los campus gallegos. Las universidades empiezan las clases unos días antes que el resto de las etapas educativas que, en la comunidad gallega, vuelven al aula el día 11.

Este lunes, 9 de septiembre, es de nervios para los alumnos de primer curso. Tienen por delante una jornada intensa de presentaciones. Para los veteranos, menos nervios, pero igualmente ilusión por ir cumpliendo objetivos y quemando etapas.

Estudiantes como María, que cursa quinto curso de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Vivió en residencia los primeros años y para encontrar un piso con su pareja ahora lo tuvieron complicado, porque todo lo que encontraban era orientado a estudiantes, no contratos para todo el año. Al final, cree que tuvieron mucha suerte. Pagan 800 € por un piso de 3 habitaciones en el Ensanche compostelano: "En Madrid la nota de corte es muy alta, era muy complicado en mi año y no me lo pensé, me vine". Es verdad que reconoce que ha tenido problemas para conseguir vivienda: "Lo que veíamos no nos cuadraba. Eran pisos muy antiguos, fríos, no tenían calefacción... Al final, por unos conocidos, nos quedamos con un piso que la dueña no tenía ni publicitado. Tuvimos mucha suerte".

También contando las horas Laura, estudiante de máster en la USC. En su caso empieza el día 16 en un máster en económicas. Ella es de Santiago y vive con su familia: "Yo acabo de terminar Economía. A ver, me da un poco de pereza, pero también con ganas. El máster es parecido a la carrera y los profesores suelen ser los mismos, así que sí, contenta".

Y es que la ciudad de Santiago esperaba como agua de mayo la llegada de los universitarios. Negocios hosteleros o copisterías son un buen ejemplo de cómo cambia la actividad en la capital gallega. Solo en Compostela hay entre 18.000 y 20.000 alumnos matriculados en las distintas facultades.

LA RAZÓN POR LA QUE ALFONSO RUEDA VUELVE A LAS AULAS

Es una de las imágenes de arranque del curso: el Presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, sentado en un aula donde estudió "hace ya algunos años" en la Facultad de Derecho de la universidad compostelana.

Eso sí, el motivo no es volver a hincar los codos o retomar los estudios por alguna asignatura que se le ha atragantado. Lo hizo para grabar un vídeo para sus redes sociales y reivindicar uno de sus compromisos electorales que se ha puesto en marcha ya: la matrícula gratuita en la universidad pública gallega: "Galicia va a ser la primera comunidad en aplicar esta medida. Toda la educación, desde infantil, hasta la universidad, va a ser gratuita".

Rueda deseó ánimo al alumnado y también les invita a vivir la vida universitaria: "Porque también forma parte de la educación".