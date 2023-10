O monumento natural Praia das Catedrais recibiu preto de 225.000 visitas durante a temporada alta de 2023

Do Campo fixo fincapé na importancia de combinar o uso e desfrute desta contorna coa súa preservación e, nesa liña, lembrou a obrigatoriedade de cumprir a normativa de uso público establecida para este espazo protexido

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Ribadeo (Lugo), 11 de outubro de 2023

O monumento natural Praia das Catedrais recibiu preto de

225.000 visitantes durante a temporada alta de 2023 –Semana Santa e meses de xullo, agosto e setembro–, segundo explicou hoxe a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, durante unha visita a este espazo protexido, na que estivo acompañada do delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, e o alcalde de Ribadeo, Daniel Vega.

Máis polo miúdo, a directora xeral explicou desa cifra global, que supón

máis de 206.000 corresponden aos meses de verán e preto de 18.000 aos días de Semana Santa.

Logo de salientar que o número de autorizacións emitidas durante este verán superou as 260.000, Do Campo fixo fincapé na importancia de combinar o uso e desfrute desta contorna coa súa preservación e, nesa liña, lembrou a obrigatoriedade de cumprir a normativa de uso público establecida para este monumento natural.

Nesa liña, o plan de conservación deste monumento natural inclúe limitacións de acceso a este espazo protexido durante períodos de alta afluencia. Durante a Semana Santa e os meses de xullo, agosto setembro só poden acceder a este espazo protexido un máximo de 4.812 persoas cada xornada, co fin de facer compatible o uso público coa preservación dos valores ambientais que motivaron a súa declaración como Monumento Natural.

Neses períodos, as entradas poden reservarse, de xeito totalmente gratuíto, na páxina web habilitada a tal efecto ou a través de diferentes entidades públicas e privadas autorizadas para distribuílas, como o Clúster de Turismo, a Mancomunidade de Municipios da Mariña, establecementos hoteleiros, os taxistas de Ribadeo e outros operadores de transporte colectivo.

A maiores, cómpre lembrar que os visitantes non poden ir por fóra dos camiños, sendeiros, miradoiros e áreas de descanso; recoller especies de fauna e flora; tirar cabichas e lixo fóra dos lugares habilitados para tal fin, nin realizar escalada ou actividades similares. Nese senso, a directora xeral puxo en valor o traballo realizado tanto polo persoal de control de acceso como polos axentes e vixiantes de recursos naturais.

A Praia das Catedrais, que foi declarada monumento natural no ano 2005, está situada no extremo oriental da provincia de Lugo, dentro do termo municipal de Ribadeo, e está constituída por unha serie de cantís e praias. A intensa erosión exercida polo mar sobre eses cantís dá lugar, de maneira progresiva, á formación dun sistema de covas, bufadores e grandes arcos.

É un dos tres monumentos naturais que se localizan na provincia de Lugo, onde tamén teñen esa consideración o Souto da Retorta (Viveiro) e o pregamento xeolóxico de Campozola–Leixazós (Quiroga).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando