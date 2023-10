Miranda anima ao ABC partido de Corcubión, como novo membro da comisión delegada do consello de comunidades galegas, a seguir avanzando na mellora do potencial dos centros galegos do exterior

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2023

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, reuniuse co presidente da Asociación Benéfica Cultural do Partido de Corcubión de Bos Aires, Carlos Óscar Ameijeiras Miñones, que se converteu o pasado mes de setembro en novo membro da Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas. Ambos analizaron o traballo conxunto a poñer en marcha nos próximos anos para avanzar na mellora do potencial das institucións galegas do exterior.

Rodríguez Miranda destacou o labor desta entidade que traballa en prol da colectividade galega de residentes na capital arxentina e na promoción da cultura galega entre os seus descendentes. A Asociación Benéfica Cultural (ABC) de Corcubión de Bos Aires é unha entidade centenaria que é un referente para a colectividade galega no Río de la Plata.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando