Manuel Pardo subliña a estreita vinculación do deporte e o turismo na provincia de Ourense

O delegado territorial recalcou a intención de consolidar a nosa provincia como un destino ambiental, social e economicamente sostible procurando a responsabilidade de todos os axentes no desenvolvemento equilibrado e a longo prazo

Manuel Pardo subliñou que “o interior de Galicia, especialmente da provincia de Ourense, é un destino que cada vez esperta máis atractivo”

A proba, organizada polo club de Parapente Baltar coa colaboración do concello, conta coa participación de 135 pilotos máis o seus acompañantes, que o converterá no evento máis importante do calendario oficial de parapente dentro da Real Federación Aeronáutica Española

O representante do Goberno galego lembrou a recente sinatura dun convenio de colaboración co INORDE para reforzar as actividades de dinamización turística na provincia

36ª edición do Campionato de España de Parapente 2024





