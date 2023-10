O luns abre o prazo de solicitude da nova liña de axudas para pemes e autónomos dirixida a neutralizar a suba de tipos de xuro

Destínanse preto de 2M ? para a subvención de ata 3,5 puntos nos tipos de xuro das operacións

Desde o luns, 23 de outubro, ata o 30 de novembro pódense beneficiar da nova liña os titulares de operacións de préstamos directos concedidos polo Igape, cuxo tipo de referencia a aplicar para determinar o tipo de xuro sexa maior do 0% e que se atopen ao corrente dos pagamentos

O programa complementa aos programas de reavais e préstamos directos que desenvolve cada ano a Xunta de cara a facilitar o acceso ao crédito ao tecido empresarial galego



O Goberno galego, a través da Consellería de Economía, Industria e Innovación, pon en marcha un programa que suma case 2 millóns de euros e que busca axudar a pemes e autónomos a facer fronte á suba de tipos de xuro que se veñen producindo durante o último ano.

Neste marco, a liña ten por obxectivo aliviar a carga financeira dos titulares de operacións de préstamos directos do Igape, favorecendo así a súa viabilidade económica e a capacidade de reembolso do principal das operacións.

Cómpre salientar que, nestes momentos, o Igape conta cunha ampla carteira de operacións de préstamo, moitos dos cales foron concedidos a tipos fixos moi baixos ou a tipo 0%, contemplando outros xuros variables en función do euríbor ou do tipo de referencia establecido.

Na actual conxuntura, coa suba dos tipos de referencia, prodúcese un aumento moi significativo das cotas a pagar polos titulares destes préstamos a tipo de xuro variable. Así mesmo, nas novas operacións a tipo fixo, o tipo de referencia determinado no momento da concesión resulta moi elevado.

Para aliviar esta situación marcada polo mercado financeiro, a nova liña de axuda subvencionará ata 3,5 puntos nos tipos de xuro das operacións. Unha porcentaxe que será aplicada sobre o capital vivo de cada unha das operacións de préstamo, en cada unha das liquidacións periódicas. Deste xeito, o programa favorece a viabilidade económica das empresas e facilita a capacidade de reembolso dos préstamos.

Todos aqueles interesados poderán solicitar a axuda desde o luns, 23 de outubro, ata o vindeiro 30 de novembro, resultando beneficiarios os titulares de operacións de préstamos directos concedidos polo Igape, cuxo tipo de referencia a aplicar para determinar o tipo de xuro sexa maior do 0%, e que se atopen ao corrente dos pagamentos.

Esta liña complementa os programas de reavais e préstamos directos que desenvolve cada ano a Xunta de cara a facilitar o acceso ao crédito ao tecido empresarial galego. Neste sentido, e no marco da Axenda Financeira que está a desenvolver o Goberno galego, estanse a facilitar, un ano máis, operacións de investimento, circulante e garantías para pemes e autónomos galegos por importe de 60 millóns.

Así, ata o pasado 29 de setembro, artellouse un novo convenio de colaboración entre o Igape, as sociedades de garantía recíproca (SGR) e as entidades de crédito con modalidades de apoio consistentes na bonificación do tipo de xuro dos préstamos, na bonificación da comisión do aval, e no reaval do risco asumido polas SGR. E seguen en marcha, ata finais de ano, as liñas de préstamos directos para investimentos estratéxicos ou para infraestruturas de centros tecnolóxicos, as liñas para financiar a operativa da industria auxiliar naval ou os préstamos para o financiamento das empresas no actual contexto de incremento xeneralizado do custo das materias primas e da enerxía.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando