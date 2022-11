Lorenzana salienta que as vítimas de explotación sexual poderán acceder ás axudas e recursos da Xunta para facer fronte á violencia de xénero

A Lei de medidas fiscais e administrativas (Lei de acompañamento) modificará a normativa autonómica de igualdade para incluír ás mulleres vítimas de explotación sexual como vítimas de violencia de xénero

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade participou hoxe na inauguración do congreso A Igualdade e a violencia de xénero en tempos de guerra, organizado pola Asociación de Periodistas de Galicia (APG), co apoio da Xunta

A titular de Igualdade sinala que Galicia seguirá a situarse na vangarda da loita contra a violencia de xénero e a discriminación da muller, ao permitir visibilizar desigualdades e avanzar para erradicalas coa nova Lei de igualdade, en tramitación



A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, salientou hoxe que a Lei de medidas fiscais e administrativas (Lei de acompañamento) modificará a normativa autonómica de igualdade para considerar ás vítimas de explotación sexual como vítimas de violencia de xénero polo que, segundo apuntou, poderán acceder ás axudas e recursos da Xunta para facer fronte a esta lacra social.

Lorenzana avanzou esta modificación na Lei, na súa intervención por videoconferencia na inauguración do IV Congreso Medios de Comunicación e Igualdade de Xénero que se celebrou baixo o título

A igualdade e a violencia de xénero en tempos de guerra

, organizado

pola Asociación de Periodistas de Galicia (APG) coa colaboración da Xunta.

A conselleira de Igualdade agradeceu o labor diario dos periodistas por informar sobre a vulneración dos dereitos das mulleres que se acrecentan nos conflitos bélicos e animou a aproveitar a posibilidade que brindan os medios de comunicación, tradicionais e dixitais, para que “as demandas das mulleres sexan máis fortes”. Apuntou que hai que seguir avanzando nunha

maior participación das mulleres na política internacional e nos medios de comunicación e sinalou a importancia de aunar esforzos para acadar unha igualdade efectiva de oportunidades entre mulleres e homes.

Galicia seguirá a situarse na vangarda da loita contra a violencia e a discriminación da muller”, ao permitir visibilizar desigualdades e avanzar para erradicalas, coa nova Lei galega de igualdade en tramitación.

Impulsará a protección das mulleres fronte a ataques sexistas por medios tecnolóxicos; promoverá programas municipais para crear espazos urbanos libres de violencia sexual; recoñecerá a discriminación múltiple da muller por discapacidade, etnia, idade, pobreza ou inmigración; introducirá a idea do benestar laboral vencellada coa conciliación, a maternidade, a prevención de riscos ou o teletraballo; fará de Galicia a primeira comunidade autónoma en regular os requisitos mínimos de formación en igualdade laboral; e creará un Estatuto das mulleres rurais e do mar cunha relación propia de dereitos.

referiuse tamén ao recentemente aprobado I plan galego contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual 2022–2024 ao que se destinarán máis de 7 millóns de euros para fortalecer os recursos de atención integral ás vítimas. “O documento é resultado dun proceso de elaboración participativo, coas aportacións das entidades da Rede Galega contra a Trata ( o 61% das medidas saíron dela)”, indicou.

O Goberno galego, ademais, –destacou a conselleira– ten deseñada unha folla de ruta co reto de avanzar na loita contra as discriminacións e previr a violencia de xénero nos próximos anos. Trátase do VIII Plan estratéxico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2022–2027 xa aprobado, ao que destina un orzamento de máis de 935 millóns de euros, o maior da historia dun documento de planificación destas características.

É unha iniciativa marco que engloba os diferentes plans de igualdade da Xunta, entre outros, o III Programa Muller e Ciencia 2022–2025; o Plan galego de conciliación e corresponsabilidade do que se está a elaborar unha nova edición; o Plan galego contra a trata; ou o Estatuto da muller rural e do mar que formará parte da nova Lei de igualdade.

“Queremos facer de Galicia un territorio onde as mulleres poidan gozar plenamente dos seus dereitos e deixar a súa pegada nos círculos de decisión; unha comunidade na que as empresas eleven o seu compromiso coa igualdade laboral e na que se viva sen violencia e en liberdade, o mellor dos camiños para o desenvolvemento pleno dos seus dereitos”, concluíu Lorenzana.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando