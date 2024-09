José González: "En el debate de la reducción de la jornada laboral, me preocupan las pymes"

Galicia sobrepasó en agosto el millón de cotizantes. En concreto, son 1.092.886 personas afiliadas. Se trata de la cifra más alta en un mes de agosto desde el año 2005.

El mercado laboral de Galicia registra 118.678 personas, la cifra de paro más baja en un mes de agosto de toda la serie histórica (1996).

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, valora las cifras por su evolución a lo largo de los meses. Galicia es la tercera comunidad que consigue una mayor reducción de paro registrado en el último año en términos relativos.

En esta evolución anual, cae el paro en las cuatro provincias gallegas, en las siete grandes ciudades, en todos los sectores de actividad y también en colectivos prioritarios en las políticas activas de empleo de la Xunta como las mujeres, los menores de 30 años y los parados de larga duración.

Con todo, los sindicatos observan un peso excesivo del sector servicios en las nuevas contrataciones. González manifiesta que "Galicia tiene un mercado laboral dinámico. Hay que poner en valor que baja el paro a un ritmo mayor que el resto del Estado. Creo que el dinamismo muestra que estamos en una línea de trabajo buena y que tenemos que buscar que los demandantes de empleo, lo consigan. Si no lo son, que no estén en la lista de paro. Llevamos cerca de 8.000 personas que no están en esa lista porque lo que queremos es apoyar a aquellos que demandan empleo de modo activo".

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL LLEGA AL MERCADO LABORAL

En la comunidad gallega hay 54 oficinas de colocación públicas, además de las agencias privadas: "Queremos que el servicio público sea útil y que los que buscan trabajo, lo encuentren cuanto antes".

Así es que el programa de Inteligencia Artificial, que ya está en marcha, detecta las competencias que necesitan las empresas gallegas y, a través de entrevistas a gente desempleada, ver la formación que necesitan para acercarse a lo que demandan las empresas: "La propuesta es ambiciosa: tener identificadas las competencias de 70.000 personas y, cuando tengamos una muestra representativa, lo que hará la IA es acercar mucho más a personas demandantes de trabajo y a las empresas".

¿LAS EMPRESAS GALLEGAS SE PUEDEN PERMITIR LA REDUCCIÓN DE JORNADA?

La Xunta lamenta la falta de diálogo con todos los agentes implicados en el mercado laboral, cuando se trata de una medida que tendría impacto director en la competitividad de las empresas. El conselleiro cree que el debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin merma en el salario, se debe centrar en por qué no se cuenta con los empresarios: "Hago una crítica sobre cómo se aborda esto. También tendríamos que tener una cuantificación del impacto y yo tengo una especial preocupación por las pequeñas y medianas empresas porque la reducción de la jornada, en un contexto de poca rentabilidad que puedan tener, puede afectar de manera muy seria".

González apela a "más diálogo, que esto se haga de manera consensuada".

CÓMO FUNCIONAN LOS "POLOS DE EMPRENDEMENTO"

La Xunta ha puesto en marcha una red de polos de emprendimiento. Se trata de 14 centros con los que buscan impulsar y consolidar proyectos que tengan una vinculación con su entorno. El objetivo de esta iniciativa es que las personas emprendedoras puedan encontrar acompañamiento personalizado para llevar adelante sus iniciativas: "Son una realidad que ayuda a evitar que se cierren negocios, además, no solo de negocios de base tecnológica, sino de panaderías, ferreterías… Gente que se hace cargo de los negocios de corte clásico, importantes para el territorio".

Fruto de medidas como estas, recordó, Europa viene ha reconocido a Galicia con el galardón a Región Emprendedora Europea 2025.